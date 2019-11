Ana María Canseco sobre su peso: "Para la cara no hay fajas que ayuden... decidí ponerme a dieta" By Carole Joseph ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Ana María Canseco decidió dejar de sentirse triste por el hecho de que la ropa en su clóset ya no le quedaba y buscó un remedio a su problema. ¿Qué es lo que está haciendo? La mexicana desveló todos los detalles en exclusiva. Empezar galería Tristeza Image zoom Ana María Canseco/Instagram Recientemente en su canal de YouTube, Ana María Canseco confesó que estaba triste porque había subido de peso.”Me dio un ataque. Sé que no son muchas libras [las que subí] pero cómo me sentía lo quise compartir [con mis seguidores]”, dice Canseco. “No es de que estuviera deprimida de que me iba acortar las venas, [es] esa frustración que a veces uno lo siente”. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement El clóset Image zoom Mezcalent “Cuántas de nosotras [las mujeres] hemos ido a nuestro clóset y tenemos ropa desde la talla XS, pensando en que nos la vamos a poner otra vez o porque nos costó muy cara y se [nos] veía increíble”, dice Canseco. “Luego tienes la M la XL también, es ahí en donde empiezas a pensar”. 2 de 10 Applications Ver Todo ¡Qué sorpresa! Image zoom mezcalent “Me metí al clóset y nada me quedaba”, confiesa la conductora en esta foto junto a Giselle Blondet. “Y los vestidos lindos que había comprado hace dos años que estaban muy padres ya me apretaban y dije no puede ser”. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Muchas fajas Image zoom Alexander Tamargo/Getty Images “Tengo dos cajones llenos de fajas. Tengo fajas, fajitas, fajotas, tengo fajas colombianas que son muy buenas tengo al estilo de Carolina Sandoval, pero no las soporto”, desvela la mexicana. “Para ponerte las fajas colombianas son un suplicio y estás sufriendo todo el día porque te aprietan y te ves como chorizo mal amarrado. Solo te pones fajas para que no se te marque el brasiere y los calzones”. 4 de 10 Applications Ver Todo Que empiece la dieta Image zoom Ana María Canseco/Instagram “Para la cara no hay fajas que ayuden. Por salud es mejor estar en tu peso, luego viene el colesterol, la dabetes”, apunta. “Así que decidí ponerme a dieta, voy poco a poco y no voy mal”. 5 de 10 Applications Ver Todo ¿Qué hace? Image zoom Cortesia de Ana María Canseco “Empecé a hacer lo que muchos [han hecho], el ayuno intermitente, y me ha funcionado”. 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Keto Image zoom Mezcalent.com “[El ayuno] lo combino con el keto”, cuenta Canseco. “Si tú dejas el azúcar, el pan, el arroz y las papas, empiezas a bajar de peso”. 7 de 10 Applications Ver Todo Edad Image zoom Mezcalent “Tengo 52 años es mucho más difícil bajar de peso”, asegura. “Antes bajaba bien padre y ahora y no es lo mismo”. 8 de 10 Applications Ver Todo Más ayuda Image zoom Ana María Canseco Instagram “Estoy [viendo también] con una acupunturista, luego hablo con nutricionista para que me den tips”, dice. “Todos nos hemos sentido asi en alguna ocasión. Pero sí se puede cambiar”. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

