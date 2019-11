¡Amenaza Thanksgiving! Ojo: productos "recalled" no aptos para el consumo By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Hay al menos seis amenazas en el mercado alimenticio que atentan contra nuestra salud y de las que tenemos que estar muy al tanto durante estos días, más aún cuando estamos cocinando para nuestras familias en la entrañable festividad del día de Acción de Gracias. ¡Lo que menos queremos es enfermarnos o que se enfermen aquellos que más queremos! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Image zoom Getty La primera alarma es en torno a la lechuga romana. Se detectó un brote de E. coli que afectó al menos a 40 personas en 16 estados diferentes. La lechuga contaminada proviene de Salinas, California. Se recomienda no consumir la lechuga romana proveniente de esta localidad, o ninguna si se desconoce su procedencia. Image zoom Getty Images La segunda afecta los productos de cerdo crudo. Una compañía de Illionis está reclamando la devolución de más de medio millón de libras de carne que salieron de allí sin estar sujetas a inspección, piezas que incluyen entre muchas otras filetes, costillas y chuletas de cerdo. Mejor evitar el consumo de la carne de cerdo si no sabemos de dónde viene. Image zoom Alexcrab/iStock/Getty Images Tercero: ojo al arroz frito con pollo. ¡Casi doscientas mil libras de este producto pueden contener pedazos de plástico! Se supone que este reparto fue distribuido en los estados de Florida, Georgia, Illinois, Maryland, Michigan, New Jersey y Texas. Image zoom Getty Cuidado también con la contaminación plástica de los crackers de Cheese Nips de Nabisco que caduquen el 18, 19 o 20 de mayo de 2020, así como cierto queso cottage de la marca Kraft-Heinz. Por último, hay un brote de hepatitis A asociado al consumo de las moras negras o blackberries en Indiana, Nebraska y Wisconsin. Image zoom Getty Images Recomendamos precaución si piensas consumir algunos de estos productos arriba mencionados y, ante la duda, te aconsejamos que hagas una búsqueda más exhaustiva si quieres asegurarte que esos alimentos que puedas tener en tu fridge son aptos para el consumo. Advertisement

Close Share options

Close View image ¡Amenaza Thanksgiving! Ojo: productos "recalled" no aptos para el consumo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.