Los alquileres temáticos de Airbnb como la vecindad de El Chavo del 8

El Chavo del 8 Image zoom AirBnB Este apartmento en Ciudad de México, decorado para parecerse a la vecindad del Chavo, Quico y la Chilindrina, estuvo disponible por Airbnb hasta el 2015, barril incluido. Advertisement Advertisement Downton Abbey Image zoom AirBnB Otro alquiler que ya no está disponible es el Castillo Highclere donde se filmó la serie británica, que este año develó una versión cinematográfica. Tony Stark's Cabin Image zoom AirBnB ¿Quién se ha recuperado de la muerte de Iron Man en la más reciente película de Avengers? Quien sienta la necesidad de hacerlo puede llorar su ausencia en su cabaña en Fairburn, Georgia, que se alquila en $800 la noche. Advertisement The Bachelorette Image zoom AirBnB El popular programa The Bachelorette fue filmado en esta localidad que se alquila en Nikithianos, Grecia, por $72 la noche. Breaking Bad Image zoom AirBnB Esta casa en Albuquerque, Nuevo México, no solo apareció en el programa sino que hoy puede alquilarse —con el look de la serie— por $165 la noche. Fixer Upper Image zoom AirBnB Si eres fan de este programa de HGTV, puedes alojarte en una de las casas renovadas en el show por $450 la noche en Crawford, Texas. Advertisement Advertisement Advertisement The Hobbit Image zoom AirBnB Si te gustan las películas Tolkien, The Hobbit y Lord of the Rings, este alquiler es perfecto para un fanático como tú ya que podrás disfrutar tu estancia temática en Fairfield, Virginia, por $197 la noche. Spice World Image zoom AirBnB Si las Spice Girls fueron tu grupo musical favorito en la década de los noventa, puedes quedarte en el autobús que se usó en la película de 1997 en la Isla de Wight, Inglaterra, por $167 la noche. Twilight Image zoom AirBnB Si amaste esta película llena de vampiros y hombres lobo, tienes la oportunidad de quedarte en la casa donde vivía Bella Swan en Saint Helens, Oregón, por $330 la noche. Advertisement Advertisement Advertisement Barbie Image zoom Airbnb Si deseas vivir como toda una muñeca, este alquiler es para ti. Lo puedes alquilar por solo dos días, empezando el 23 de octubre, por $60 por la noche en Malibú, California.

