Alerta médica: ¡Peligroso aumento de piojos en las pestañas! Hablamos con la experta de Enfermedades Infecciosas de UCLA, Suzanne Donovan

Los ojos son órganos extremadamente valiosos y delicados, por ello tenemos que poner un extraordinario cuidado en protegerlos.

Sin embargo, hay una moda que amenaza su bienestar y por la que los médicos hoy hicieron saltar las alarmas: cuidado con las pestañas postizas o sus extensiones, porque hay un aumento de casos de piojos de pestañas que pueden traer graves complicaciones a la vista.

¿Sucumbiste a la moda de las pestañas postizas? ¿Las cambias con regularidad y cuidas su limpieza?

Normalmente, las personas que las llevan tratan de no tocarlas demasiado para que duren más… Pero es un grave error porque acumulan bacteria. Si hasta ahora no te preocupaba la higiene de tus pestañas, es hora de que empieces a hacerlo por el bienestar de tu salud y tus ojos.

Todo comienza con un diminuto ácaro, invisible al ojo humano, que se alimenta del sebo en los folículos del pelo y son extremadamente contagiosos. Antes de ser visibles, puede que sientas picor e hinchazón, tal cual sucede con los piojos en el cuero cabelludo.

¿Cómo puedes evitar este desagradable incidente que, a juzgar por los especialistas, va en aumento? ¡Es sólo cuestión de higiene! Lávalas con regularidad y utiliza limpiadores antibacteriales, lo suficientemente delicados para no dañar tus ojos, siempre asesorada por un médico.

Hablamos en exclusiva con la doctora Suzanne Donovan, líder del Departamento de Enfermedades Infecciosas de UCLA, acerca de este tema: "Antes de nada, una vez manifestado el problema, lo más importante es averiguar el motivo que lo causó. Existe un ácaro diminuto llamado Demodex que puede engancharse a la raíz de la pestaña, causando irritación o la pérdida de ésta. Menos común es el piojo de pestaña, que es de la misma familia que las ladillas púbicas".

Para finalizar, la doctora Donovan nos asegura que ambos tipos de piojos son fácilmente tratables. Los expertos de belleza recomiendan limpiarse los ojos con productos que lleven aceites esenciales de té de árbol y que dejes de vez en cuando respirar a tus pestañas naturales y darles un descanso de postizos y extensiones.

