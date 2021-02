Lo que comenzó como interminables conversaciones entre Alejandra Espinoza y su hermana Damaris Jiménez inspiraron a la exreina de Nuestra Belleza Latina a crear Entre hermanas. "La razón por la que quise [hacer] este pódcast con [ella es] que cuando hablamos por teléfono podemos durar dos horas, cubrimos veinte temas, de todo un poco", confiesa Espinoza, quien pensó que a sus seguidores les gustaría escuchar estas charlas. "Mi meta es con pequeñas pláticas y experiencias que hemos vivido la una con la otra que podamos ayudar con nuestro punto de vista".

Y también con los conocimientos de Jiménez. "Estoy trabajando como life coach enfocándome nada más en las mujeres", cuenta Jiménez, quien es sicóloga y está estudiando una maestría. "Uno de mis programas es de desarrollo personal. Trabajamos en todas las áreas, ya sea desde hacer ejercicio hasta comprar una casa. También me enfoco mucho en relaciones personales: matrimonio, noviazgo, problemas familiares".

Las hermanas hablaron en exclusiva con People en Español de este proyecto que buscará ayudar a quien escuche a las hermanas los jueves a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Amazon Music y YouTube.

¿Cómo deciden hacer un pódcast?

Alejandra Espinoza: A mí me invitaron para hacer un pódcast —-me encantan, me llaman mucho la atención— [y] estuvimos buscando [a] una persona que me acompañara. Inmediatamente pensé en mi hermana, pero yo no estaba 100 por ciento segura de que ella iba a querer. Les dije: 'Tengo una hermana que está estudiando sicología' y les interesó la idea de que dos hermanas compartieran el casting.

Damaris Jiménez: Ale me preguntó si quería hacer el proyecto con ella. La verdad es que no estaba muy segura porque no estoy acostumbrada a hablar mucho, pero tengo ya un tiempo que [trabajo] con mujeres y me sentí más en confianza —y de alguna manera me sirve mucho porque siempre me ha interesado que más mujeres me escuchen.

Damaris, ¿qué es lo que haces para empoderar a la mujer?

D: Soy sicóloga, ahora estoy terminando mi maestría y en lo que termino estoy trabajando como life coach enfocándome nada más en las mujeres. Uno de mis programas es de desarrollo personal. Trabajamos en todas las áreas, ya sea desde hacer ejercicio u otro tipo de metas, como hasta comprar una casa. También me enfoco mucho en relaciones personales: matrimonio, noviazgo, problemas familiares.

Hay muchos pódcast, ¿qué es lo que va a diferenciar Entre hermanas de todos los demás?

A: Pienso que nunca está de más. Si puede aportar algo a la vida de alguien más pues bienvenido sea. Considero que hacen falta más voces que quieran llevar un mensaje. No tengo experiencia en sicología, pero de que he vivido, he vivido.

Cualquier experiencia que podamos hablar sin pelos en la lengua pues le viene bien a alguien. Desde un principio lo platicaba con Damaris. Si podemos ayudar a tan solo una persona que nos esté escuchando y se sienta mejor, y se alegra su vida [es suficiente].

No es que vamos a tocar temas en el pódcast superllegadores, que todo el mundo va a salir inspirado a quererse comerse el mundo, no. Son pequeños temas, pequeñas cosas que pueden cambiar su día. Y lo más importante es hacerlo divertido, hacerlo ameno.

Soy fiel oyente, me gustan mucho los pódcast y cuando escucho algo forzado o que es muy informativo o que las personas te están dando cifras y números, la verdad no me llama tanto la atención. A mí me gusta que me hablen como si fuese una prima, una tía o una hermana.

Damaris, en los casos en que has ayudado a algunas mujeres, ¿hay un factor común que has visto entre hispanas que quieras tocar en este pódcast?

D: Vamos a tocar muchos temas, no nos podemos enfocar en uno solo. Un factor común y que lo hablo mucho en mis redes sociales es [de las] mamás que se quedan en casa o mujeres que se quedan en casa todo el tiempo que no tienen hobbies, que no trabajan [fuera del hogar, que] no salen básicamente ni a la esquina. Comúnmente son personas que tienen muchos problemas en su matrimonio, no disfrutan su rol de mamá. Es algo que definitivamente me gustaría tocarlo más a fondo.

De hecho, el punto aquí no es que seas ama de casa o si trabajas, el hecho es que por ser mujer hay ciertas expectativas que la gente está esperando. No por ser ama de casa quiere decir que no vas a disfrutar tu rol de mamá o tu rol de esposa, tu sexualidad.

Alejandra, ¿cuál es el tema que te gustaría tocar más?

A: La razón por la que quise [hacer] este pódcast con mi hermana [es que] te juro que cuando hablamos por teléfono podemos durar dos horas hablando y cubrimos veinte temas, de todo un poco. No quiero enfocarme en algo específico. Mi meta es con pequeñas pláticas y experiencias que hemos vivido la una con la otra que podamos ayudar con nuestro punto de vista.

He vivido, y no necesariamente en mi piel, he vivido porque he tenido experiencias con amistades que han pasado por ciertas cosas. Poder compartir una experiencia y poder dar nuestro punto de vista de ella, cómo la sobrepasamos, creo que eso para mí es mi meta. No enfocarme en un tema específico.

Pero si ya tengo que enfocarme en algo así, pues me encanta hablar de los temas controversiales: la infidelidad, de todos estos temas que son tabú para los latinos.

Vengo de una familia 100 por ciento mexicana y a nosotros no se nos hablaron de muchos temas cuando crecimos —que hoy de adulto nos damos cuenta de lo importante que es que te hablen de ciertas cosas o por lo menos que se sienten contigo y te platiquen de ciertos temas.

Quisiera que con Entre hermanas más mamás, más mujeres se atrevieran a decir lo que piensan y a hablar de lo que quieren. Es muy feo quedarse con las ganas.

Una de las metas es que los que nos escuchan también se involucren, que nos hablen y a lo mejor platicar hasta con ellos. Que todo el mundo sienta que es parte de una comunidad, que estamos locos todos al final de día y que todos pasamos por muchas cosas.

¿Habrán invitados?

A: Nos encantaría y el tipo de invitados que nos encantaría, a mí, quisiera que fueran personas comunes. Una ama de casa de verdad que nos pueda contar su experiencia o una profesional que viene desde abajo.

¿Qué les dijeron sus esposos sobre este proyecto?

A: A mí Aníbal [Marrero] siempre me empuja a hacer cosas que me gustan. Y cuando le dije que era con mi hermana le emocionó mucho la idea. Anibal puede verme a la distancia cuando estoy hablando por teléfono y me dice: '¿Estabas hablando con tu hermana verdad?'. Es bonito compartir con alguien que quieres, con alguien que te inspira.

A mí la verdad mi hermana me inspira como mujer, me motiva a hacer un montón de cosas.

D: Mi esposo estaba muy emocionado, cualquier proyecto que yo hago, él me impulsa.

¿Qué admiras de Damaris?

A: Todo, admiro mucho su rol de mamá, lo buena mamá que es. Admiro mucho que al haberse casado no abandonó sus metas, se realizó como mujer. Tiene un estilo de vida con el que cualquier mujer sueña. Es una mujer realizada. Nosotros hablamos de todo.

¿Qué admiras de Alejandra?

D: Lo que más admiro es la manera que enfrenta las redes sociales como figura pública. Ale sabe balancear su tiempo en las redes sociales, no se deja llevar por los malos comentarios, le resbala lo que digan de ella. A mí me gustaría hablar de eso en el pódcast y me gustaría que muchas mujeres lo escucharan.

El consejo que me ha dado Ale ni ella se acuerda. Una vez estábamos platicando sobre los matrimonios y Alejandra dijo que una pareja ni siquiera debe considerar el divorcio hasta que mínimo haya tratado tres cosas diferentes.

¿Por qué escuchar su pódcast?

D: Nos tienen que escuchar porque van a escuchar el punto de vista de alguien profesional, pero a la vez de alguien que se puede conectar con ustedes. En este pódcast van a encontrar todos los lenguajes,