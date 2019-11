¿Buscas alegría en tu vida? Pues aquí podrías encontrarla By Carole Joseph ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next A quienes les haría bien un poquito de felicidad, la colombiana Davina Ferreira se encarga de repartir Alegría, el nombre que le ha dado a la librería móvil con la que dos veces por mes visita diferentes vecindarios de Los Ángeles para llevar felicidad a través de 200 libros bilingües de autores latinos. ¡Viva la alegría! Empezar galería La creadora Image zoom Cortesía Davina Ferreira La colombiana Davina Ferreira, de 38 años, es la creadora de Alegría, compañía dedicada a empoderar y enriquecer a la comunidad latina en Estados Unidos. “Para mí es muy importante fomentar el valor de que nuestras historias como hispanos tienen gran valor”, dice Ferreira. “Tienen que estar representadas”. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement ¿Por qué se llama Alegría? Image zoom Cortesía Davina Ferreira “Todo lo que hago es bajo el nombre de Alegría porque representa el sentimiento que tenemos lo latinos hacia la vida”, dice Davina. “Los latinos podemos estar pasando por lo más terrible y siempre vemos la vida muy alegre”. 2 de 10 Applications Ver Todo Proyecto de familia Image zoom Cortesía Davina Ferreira “Esta librería es un proyecto familiar, tenemos artistas que nos ayudaron [a diseñar la camioneta] por fuera [y] por dentro”, dice la colombiana. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Diseño Image zoom Cortesía Davina Ferreira “Ligamos la literatura con la tecnología. La juventud de ahora y todos nsotros estamos pegados en le teléfono entonces la librería está curada de una manera que es perfecta para las redes sociales”, explica Davina. “La decoración cambia según cada estación y estamos tratando de que si suben una foto [en sus redes] se vea diferente e interesante”. 4 de 10 Applications Ver Todo La conductora Image zoom Cortesía Davina Ferreira “Yo manejo la camioneta y me encanta manejar”, cuenta Davina, junto a una lectora. “Amo hablar con la gente. Es muy bonito conectarme con la comunidad, a la gente quiere relaciones de tú a tú”. 5 de 10 Applications Ver Todo Presentaciones Image zoom Cortesía Davina Ferreira “[También] hacemos firmas de libros. Es algo muy ameno”, cuenta. 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Niños son bienvenidos Image zoom Cortesía Davina Ferreira “La librería es tan colorida que a los niños les encanta y no se quieren bajar”, destaca. 7 de 10 Applications Ver Todo Familia Image zoom Cortesía Davina Ferreira “Como leemos a niños, los padres están también ahí”. 8 de 10 Applications Ver Todo Temporadas Image zoom Cortesía Davina Ferreira “Según la temporada, cambia la decoración. Ahora para invierno tenemos preparada algo muy confortable para todos”, finaliza Davina. “Ojalá nos acompañen”. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

