Aída Salazar sobre su novela A Seed In The Sun: "Me inspiré en los niños [para decirles] que su voz vale" Exclusiva: La activista y educadora nos habla sobre su novela juvenil enmarcada por los hechos históricos de la huelga de la uva, sucedida en Delano, CA., en 1965. Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aida Salazar Credit: Lluvia Higuera; Cortesía Los hechos históricos acontecidos durante la huelga de la uva en Delano, California, en 1965, sirven de fondo para la novela A Seed In The Sun, de Aída Salazar. "Es una novela de una niña de 12 años que se llama Lula Viramontes, ella es obrera migratoria con su familia campesina y acaban de llegar a Delano donde los [campesinos] filipinos bajo el liderazgo de Larry Itliong acaban de irse a la huelga y ella y su familia llegan como esquiroles para romperla", cuenta al respecto la autora al hablar en exclusiva con Book Corner de People en Español. "Su mamá llega [de México] enferma; su papá es intenso, malo, enojón", explica la también activista mexicoamericana sobre su personaje central. "Pero Lula tiene un problemita: ella sueña en formar parte de un circo mexicano pero ha perdido la voz. El libro se trata entonces de ella y de cómo va a encontrar su voz y la del movimiento de campesinos que se está formando en ese momento". Esta es una historia que conmueva. Está contada en forma de verso y es íntima, llena de coraje y esperanza en el marco del movimiento campesino, uno de los más importantes en la historia de los Estados Unidos, y que vio surgir a César Chávez y a Dolores Huerta (mencionada también en el libro), entre otros activistas. "Éste es un libro feminista que trata de ver las contribuciones que hicieron las mujeres en esa época [habla] de las fronteras que tenemos que cruzar [aún]", asegura Salazar quien se inspiró en su propia historia. "El título de la novela está inspirada en una vieja frase mexicana que decía "Querían enterrarnos, pero no sabían que éramos semillas", afirma. "Está dedicado a los niños, pero también en mi propia historia. Mi abuelo materno fue bracero. Mi familia vino de México en 1955. Siendo una niña de ciinco años mi mamá trabajó en el campo. Un día mi abuelo iba en una camioneta y el remolque en el que iba se quebró. Los hombres salieron volando. Mi abuelo se quebró la espalda y quedó inválido de por vida. Ese accidente cambió la vida de la familia". Portada del libro A Seed In The Sun, creada por la ilustradora chicana Karina Pérez: aida salazar a seed in the sun book cover Credit: Cortesía Aída Salazar es una activista mexicoamericana que vive en California. Tiene una maestría en letras: Aida Salazar Credit: Lluvia Higuera SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Yo creo que nuestros niños son nuestro futuro, son nuestras semillas y aunque les estamos heredando un mundo muy cruel, muy difícil aún así son nuestras esperanza", afirma la autora sobre el motivo que la llevó a escribir esta historia. "Me inspiré [en] tratar de darles a los niños una guía, especialmente las niñas [para decirles] que su voz vale. Que aunque estén chiquitos [y] sean niños aún pueden levantar su voz y ser parte de un movimiento comunitario poderoso". ¡A Seed In The Sun (Dial Books) de Aída Salazar ( ISBN: 9780593406601) ya está a la venta!

