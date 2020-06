¡Nos adentramos en el espectacular dormitorio de matrimonio de Adamari López y Toni Costa! Mientras la conductora preparaba las maletas para sus vacaciones, nos mostró su recámara matrimonial ¡a la que no le falta detalle! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Siempre nos hace sentir como en casa. Una vez más, Adamari López nos ha abierto las puertas de la suya para acercarnos un poquito más a su vida y sus planes. En esta ocasión nos adentró en su habitación de matrimonio, un espacio lleno de luz y color diseñado con mucho gusto y estilo. La conductora, que prepara su próximo viaje en familia, nos daba sus tips a la hora de hacer la maleta y aprovechar al máximo el espacio. A la vez que compartía sus consejos, nos mostraba los rincones de su recámara en la que no falta detalle. Además de una cama tamaño King, cuenta con un sofá de diseño donde poder relajarse y leer tranquilamente. Llama especialmente la atención una preciosa y gigante fotografía en una de la paredes laterales. En ella aparece junto a sus grandes amores, Toni Costa y Alaïa, durante su viaje a Grecia. La habitación está llena de bonitos recuerdos, como por ejemplo dos portadas de People en Español, una junto a su adorada mamá Vidalina Torres, y otra tras el nacimiento de su princesa. ¡Un orgullo que nos tengas contigo! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En la cómoda de cajones frente a la cama también hay imágenes personales entre las que destaca una muy especial, su reencuentro con Oprah Winfrey durante la celebración del evento de WW, de la que Adamari es la embajadora hispana. Como buena comunicadora de televisión, no podía faltar este accesorio en su dormitorio. La TV, también de tamaño considerable, reina este espacio sagrado para la pareja en el que se respira paz. Image zoom Adamari López, Toni Costa y su hija Facebook Adamari López Ada y familia preparan una escapada de vacaciones para estos días. La puertorriqueña anunció que han rentado una casita para que Alaïa tenga la sensación de vacaciones ya que ha estado muy dedicada a sus clases del colegio a través de Zoom. Un respiro que les vendrá genial y les recargará de energía.

