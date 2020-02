Adamari López sobre su reto con WW: "Como un ser humano normal, he subido de peso" By Carole Joseph ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Héctor O. Torres para People En Español La conductora de Un nuevo día (Telemundo) quiere ser un buen ejemplo para sus seguidores y sobre todo para su hija, Alaïa, de 4 años. Por eso, la puertorriqueña de 48 años se unió al programa WW para perder peso. "He bajado 5 libras". Empezar galería ¿Qué te hizo unirte a WW? Image zoom Héctor O. Torres para People En Español "Mi deseo de querer estar más saludable y poder tener más calidad de vida con Alaïa", dijo en exclusiva Adamari López. [Es] una manera de saber que voy a tener el peso ideal para estar con ella. 1 de 8 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Oprah Winfrey te eligió como una de las embajadoras del programa... Image zoom Latiniconos "Estoy fascinada de que me hayan hecho la invitación como embajadora en español", asegura la conductora de Un Nuevo día (Telemundo). "Es un programa que ha dado resultados para hispanas, [blancas no hispanas], afroamericanas que siguen WW, antes [conocido como] Weight Watchers". 2 de 8 Applications Ver Todo ¿Habías hecho una dieta similar? Image zoom Latiniconos "Nunca había estado en un programa [para] comer saludable y [entendí] que era el momento", dijo la también actriz junto al fotógrafo Héctor Torres en su casa en Miami. 3 de 8 Applications Ver Todo Advertisement ¿Cuáles son tus otros propósitos al seguir este programa? Image zoom @photopopusa/Instagram "Quiero pasar tiempo conmigo misma. A veces le dedico mucho tiempo a la familia y esa es una de mis metas este año: tener calidad de tiempo para mí y mi pareja [Toni Costa]", dice la puertorriqueña junto a su prometido Toni Costa y la hija de ambos Alaïa. "Además de hacer lo que me gusta en el trabajo y con mi hija, quiero tener tiempo para quererme y cuidarme a mí misma". 4 de 8 Applications Ver Todo El verdadero reto Image zoom Latiniconos "Como un ser humano normal, he subido de peso y puedo lograr tener una vida saludable y bajar de peso de una manera consciente, responsable, de una manera en la que pueda estar bien en términos de salud", dice López. 5 de 8 Applications Ver Todo Gracias a WW Image zoom Héctor O. Torres para People En Español "Elijo comidas sin puntos o con pocos puntos [del programa] que me gusten", dice Adamari de su nueva rutina alimenticia. "Incluyo tomate, espinaca, frutas, pavo". 6 de 8 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Cambios Image zoom Latiniconos "He bajado entre 4 y 5 libras en dos meses", confiesa López. 7 de 8 Applications Ver Todo ¿Cómo han reaccionado tus seguidores? Image zoom Latiniconos "Espero que la gente me apoye y vean ese ejemplo en mí", finaliza López en su casa en Miami. 8 de 8 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

