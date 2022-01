9 podcasts en español que no te debes perder Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Podcast Credit: Getty Images ¿Buscando tu próximo pódcast favorito? Dale una mirada a algunos de los podcasts en español más populares, que de seguro no vas a poder dejar de escuchar. Empezar galería De todo un mucho De todo un mucho Podcast Credit: Audible Los reconocidos Martha Higareda y Yordi Rosado son los anfitriones de este entretenido pódcast, que desde su creación se transformó en uno de los más escuchados en Estados Unidos y Latinoamérica. Tal como lo dice su título, en esta conversación entre amigos se habla de todo, desde temas de superación y espiritualidad, hasta temas de relaciones y experiencias paranormales. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio D'mente positivo D'mente postivo De todo un mucho podcast Credit: Audible Si buscas un podcast en el que puedas escuchar sobre cómo encontrar la mejor versión de ti mismo, D'mente Positivo de Ismael Cala es una opción ideal. En cada episodio, el querido presentador de televisión comparte con sus oyentes herramientas para aprender a transformar los retos de la vida en aprendizajes. 2 de 10 Ver Todo Escucha y aprende algo nuevo Podcast Credit: Delmaine Donson / Getty Images 3 de 10 Ver Todo Anuncio Martha Debayle Martha Debayle Martha Debayle es una de los rostros más reconocidos en el mundo del entretenimiento mexicano y su voz se ha consolidado como una de las más escuchadas en la radio de Latinoamérica. A través de su podcast, la estrella de origen nicaragüense habla de diversos temas —como amor, parejas, salud, música, niños, finanzas, autoestima, moda, entre muchos más—, siempre con la intención de compartir a sus seguidores información que les ayude a tener una mejor vida. 4 de 10 Ver Todo Más motivación Más motivación Credit: Audible Con sus poderosos mensajes de motivación y despertar espiritual, el mexicano Daniel Habif ha logrado posicionarse como uno de los oradores más influyentes de Latinoamérica. En cada entrega de su podcast Más motivación, el autor y conferencista comparte cortas e inspiradoras reflexiones perfectas para iniciar o terminar el día. 5 de 10 Ver Todo El podcast de Marco Antonio Regil Marco: el podcast Credit: Audible Enseñarte a disfrutar y a vivir tu vida al máximo, esta es la premisa del popular podcast de Marco Antonio Regil. En cada capítulo, el respetado presentador de televisión y sus invitados especiales transportan a la audiencia a un interesante recorrido que incluye temas de crecimiento personal y conciencia. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio ¡Póngase los tenis! Póngase los tenis Credit: Audible Rodrigo Garduño y Rodrigo de Ovando, los famosos gurús del fitness, le entregan a sus seguidores cada semana un episodio lleno de historias de vida inspiradoras. En este cálido podcast, los dos mexicanos y las personalidades a las que invitan hablan de los retos de la vida diaria y de cómo enfrentarlos. Para los dos exfutbolistas el creer en sí mismo, sumado a mantener un cuerpo y una mente sanos te pueden llevar a conquistar cualquier meta que te propongas. 7 de 10 Ver Todo Entre hermanas Entre hermanas De todo un mucho podcast Credit: Audible Dos hermanas conversando cálidamente sobre la vida, así es este íntimo pódcast creado por la querida presentadora mexicana Alejandra Espinoza y su hermana Damaris Jiménez, quien es coach especializada en el desarrollo personal de las mujeres. Charlas sobre relaciones de pareja, educación de los hijos, cuidado personal y vida en el hogar, entre muchas más, han sido protagonistas de este imperdible programa. 8 de 10 Ver Todo La magia del caos La magia del caos Credit: Audible Encontrar las lecciones que podemos aprender de los momentos de caos en nuestras vidas es el gran objetivo del podcast creado por la reconocida actriz Aislinn Derbez. A través de profundas conversaciones con personas que ven la vida desde perspectivas diferentes, La magia del caos nos enseña a entender desde otro punto de vista situaciones y retos a los que nos enfrentamos a diario. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Se regalan dudas Se regalan dudas Credit: Audible Este interesante pódcast, que además es uno de los más populares en español, está dedicado a responder las preguntas más comunes que tenemos los seres humanos. Las carismáticas Lety Sahagún y Ashley Frangie se embarcan en cada capítulo, junto a sus invitados especiales, en la difícil misión de descifrar las interrogantes que todos afrontamos. "¿Existe el karma?", "¿qué es amar?", "¿por qué nos da miedo morir?", "¿se puede estar sin pareja y ser feliz?", son algunas de las preguntas clave en los capítulos más recientes de Se regalan dudas. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

