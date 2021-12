5 tips para estar preparados para las fiestas de fin de año Dale una mirada a estas recomendaciones para que disfrutes la temporada al máximo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las festividades de fin de año tienen un significado especial para los latinos. Las tradiciones, las reuniones con nuestros seres queridos y el espíritu de celebración transforman a esta época en una de las más bellas y esperadas de cada año. Desde luego, preparar todos los detalles para las veladas de Nochebuena, Navidad y Año Nuevo puede resultar en ocasiones un poco estresante. Por ello, te compartimos estas cinco recomendaciones que te ayudarán a que todos los detalles para tus veladas estén listos con antelación. Y recuerda que aunque no todo salga perfecto, el verdadero sentido de la temporada está en apreciar cada segundo al lado de tu familia. Compra los regalos con tiempo Tips Navidad Credit: Getty Images ¿Alguna vez has estado en esa incómoda situación en la que tuviste que comprar los obsequios de Navidad a último hora y a causa de la premura terminaste regalando algún detalle impersonal como un par de medias, unos chocolates o una bufanda? A todos nos ha pasado. Adelantarse algunos días para comprar los regalos navideños es una de las tareas que puedes priorizar. Así tendrás tiempo para elegir detalles únicos, especiales y que lleguen al corazón de tus seres queridos. Además, evitarás el estrés innecesario de estar en un centro comercial abarrotado de personas que también están buscando un detalle de último momento. Prepara el menú de las cenas Tips Navidad Credit: Getty Images Las cenas de fin de año suelen ser uno de los momentos más esperados por todos, pero preparar los platillos que engalanan la mesa es una tarea que requiere de mucho tiempo y energía. ¡O qué lo digan las abuelas! Planear con antelación el menú y adelantar en lo posible el proceso de preparación puede ayudarte a que esta labor no se transforme en un dolor de cabeza en plena velada de celebración. Además, tener listo el menú horas antes de tu cena, te permitirá recibir a tus seres queridos y disfrutar de su compañía antes de cenar, así como tener tiempo suficiente en caso de que ocurra algún imprevisto. Planea una lista de actividades Tips Navidad Credit: Getty Images ¿Qué se te viene a la mente cuando cierras los ojos y piensas en las fiestas de fin de año? Esta época, sin duda, nos deja algunos de los recuerdos que más añoramos de nuestra vida. El tiempo en familia es un regalo que hoy debemos apreciar más que nunca. Puedes hacer de cada día algo inolvidable si lo planeas con tiempo. Realiza una pequeña reunión familiar, toma un calendario y agenda actividades diversas que todos quieran hacer durante el mes de diciembre. Una caminata nocturna para ver los decorados navideños en tu ciudad y tu vecindario, una jornada de decoración de tu propio hogar, una tarde de preparación de galletitas, una velada de karaoke al ritmo de villancicos, un show de talento en casa en el que todos participen o una maratón de la saga de Home Alone son algunas opciones que puedes añadir a tu agenda familiar. Recuerda también que la magia de esta época del año está en agradecer por todo lo que tenemos, así que puedes añadir actividades en las que los más pequeños aprendan sobre la historia de tu familia y la gratitud. Simplifica Tips Navidad Credit: Getty Images Simplificar tus celebraciones festivas es una de las formas más fáciles de evitar el estrés en esta temporada, además te permitirá tener más tiempo para compartir con tus seres queridos. Aunque cada hogar es diferente, pequeños cambios en las rutinas de fin de año pueden hacer una gran diferencia. Por ejemplo, puedes comenzar con la planeación de un menú menos extenso o darte una ayuda comprando algunas cosas que ya estén preelaboradas. Ahorra tiempo comprando tus regalos en línea y así no tendrás que salir de casa. También puedes usar bolsas de regalo para evitar pasarte varias horas empacando. ¡Las ideas son ilimitadas! Solo piensa en aquellas opciones que te ayuden a economizar tiempo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Honra tus tradiciones y crea nuevas costumbres Tips Navidad Credit: Getty Images Vivir en Estados Unidos hace que nuestras costumbres latinas se vean permeadas por las de otras culturas. Recuerda que al mismo tiempo que a tu hogar llegan nuevas tradiciones, también es importante que conserves aquellas que ayudan a que tu familia mantenga viva su conexión con sus raíces hispanas. Ejemplo de estas bellas tradiciones que solo vemos en nuestros países son las posadas, las novenas, las parrandas, la Nochebuena, el pesebre o las piñatas. Crea tus propias versiones de las tradiciones de tu país e inclúyelas en las celebraciones de fin de año.

