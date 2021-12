3 títulos infantiles que no deben faltar en la biblioteca de tus hijos Dale una mirada a estas tres mágicas obras literarias perfectas para los más chicos de la casa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El amor por la literatura es una de las mejores rutinas que los padres pueden ayudar a inculcar en sus hijos. Además de aprender cosas nuevas y desarrollar la imaginación, los libros también son ideales para que los más pequeños de casa mejoren sus habilidades, capacidad de concentración y conocimiento del lenguaje. Dale una mirada a esta selección con tres de los títulos infantiles que seguro transportarán a los más chicos de casa a nuevos mundos, llenos de grandes aprendizajes y aventuras por descubrir. ¡Solo ayuda!: Cómo construir un mundo mejor de Sonia Sotomayor ¡Solo ayuda!: Cómo construir un mundo mejor de Sonia Sotomayor ¡Solo ayuda!: Cómo construir un mundo mejor de Sonia Sotomayor Este es el quinto libro de Sonia Sotomayor, jueza de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Sus páginas cuentan la historia de una niña que todos los días intenta aportar su granito de arena para ayudar a su comunidad. El relato está basado en aprendizajes y lecciones que la magistrada recibió de su mamá, doña Celina Báez. "Desde chiquita recuerdo cómo mi mamá ayudaba a otros; día tras día, persona tras persona, ayudaba a que el barrio, la ciudad y el mundo fueran un mejor lugar… No tienes que ser un abogado o un juez para ayudar a tu comunidad", compartió Sotomayor en entrevista con People en Español. Cálido e inspirador, este es uno de los libros que seguramente tocará el corazón de los más pequeños de casa con la premisa de enseñarles a servir y ayudar a los demás. El título está ilustrado por la artista mexicana Ángela Domínguez y fue publicado por la editorial Philomel Books. La selva de Zonia de Juana Martínez-Neal La selva de Zonia de Juana Martínez-Neal La selva de Zonia de Juana Martínez-Neal | Credit: Editorial Candlewick Este es, sin duda, un título que le encantará a los jóvenes lectores que aman la aventura y la vida animal. La selva de Zonia es un libro que explora las maravillas que se pueden encontrar en una de las áreas naturales más bellas del mundo: El Amazonas. Zonia, la protagonista de esta historia, es una niña que pertenece a la comunidad indígena asháninka. La pequeña vive una insólita aventura tras realizar un misterioso y desconcertante descubrimiento, luego de que la selva le hablara con voz de preocupación y auxilio. Este bello título fue escrito e ilustrado por la reconocida autora peruana Juana Martínez-Neal, quien ha recibido diferentes reconocimientos por su obra literaria infantil. La selva de Zonia es un título de la editorial Candlewick. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alicia en el país de las Maravillas de Lewis Carroll y narrado por Aislinn Derbez Alicia en el país de las Maravillas de Lewis Carroll y narrado por Aislinn Derbez Alicia en el país de las Maravillas de Lewis Carroll y narrado por Aislinn Derbez | Credit: Audible Los audiolibros son una excelente opción para que los chicos comiencen a incluir más literatura en sus vidas, ya que pueden escuchar títulos en cualquier lugar y momento del día a través de sus dispositivos móviles. Para esta temporada, uno de nuestros favoritos es la clásica historia de Alicia en el país de las Maravillas narrada por la querida actriz mexicana Aislinn Derbez. Un mágico relato lleno de aventuras inesperadas que ha enamorado a grandes y chicos por generaciones y que trae un bello mensaje acerca de vencer nuestros miedos. Puedes encontrar este y muchos otros audiolibros en Audible, plataforma digital que le permitirá a tus hijos escuchar sus historias favoritas.

