3 postres exquisitos para celebrar San Valentín Este 14 de febrero es una ocasión perfecta para que pongas a prueba tus dotes en la cocina y sorprendas a tu media naranja con un delicioso postre. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En el Día del amor y la amistad hay muchas maneras de decirle a tus seres queridos lo mucho que los amas. Un clásico es regalar rosas rojas; una cajita de chocolates o su perfume favorito; o puedes ponerte creativa y escribirle un romántico mensaje inspirado en una de estas amorosas once frases. Pero si eres de las que no le tiene miedo a la repostería, ¿por qué no te animas a hornearle a tu pareja un delicioso y exquisito postre? Por algo hay un refrán popular que dice que el amor entra por la cocina. Sin duda la reina de los postres en San Valentín es la archiconocida tarta Red Velvet. Las teorías sobre su origen son variadas, hay quienes la sitúan en la época victoriana y quienes aseguran que la popularizó el hotel Waldorf Astoria de Nueva York en los años 30 del siglo pasado. tarta red velvet con forma de corazon tarta red velvet con forma de corazon | Credit: Getty Images Como todo en la vida, las propuestas en la cocina son infinitas y más cuando se trata de la sección de dulces. Si este San Valentín quieres salirte del guión tradicional, apuesta por una de las novedosas sugerencias que nos hace el chef español Hugo Ruiz. "El amor ya no es solo dulzura, debe ser interesante e intenso como la cheesecake con queso azul e idiazabal, o incluso picante como la tarta de chocolate con jarabe de chile", aseguró a People en Español este talentoso cocinero que se define a sí mismo como chef "vegeta". pastel de chocolate con chile pastel de chocolate con chile | Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Siempre te queda también la posibilidad de buscar una receta sencilla de galletas y hornear una generosa bandeja moldeadas con forma de corazón para que sorprendas este año a tu pareja en San Valentín. galletas con forma de corazón galletas con forma de corazón | Credit: Getty Images Cualquiera de estos postres seguro que los puedes encontrar en la dulcería de tu barrio, pero lo mejor es que no te dejes intimidar y te animes a hornearlos juntos y compartir un momento especial con tu ser amado.

