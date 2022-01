3 títulos de autoayuda perfectos para iniciar el 2022 Dale una mirada a esta literatura destinada a ayudarte a vencer tus miedos, a encontrar el éxito y a lograr tu mejor versión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¿Quieres iniciar el 2022 de la mejor forma? Un libro de autoayuda puede ser la opción ideal para comenzar el nuevo año con el pie derecho. Por ello te compartimos estás tres opciones escritas por reconocidas personalidades hispanas y en las cuales comparten algunas de sus lecciones de vida más importantes. Dale una mirada a estos libros creados por la periodista María Antonieta Collins, el reconocido motivador Daniel Habif y el productor de televisión Carlos Mesber. Si yo pude… ¡Tú más! de María Antonieta Collins Si yo pude… ¡Tú más! Si yo pude… ¡Tú más! | Credit: Cortesía de la editorial Penguin Random House María Antonieta Collins es una de las periodistas más reconocidas de la televisión en español de los Estados Unidos y a través de su libro Si yo pude… ¡Tú más!, la mexicana nos lleva por un recorrido íntimo en el que cuenta cómo logró transformarse física y mentalmente. Este cálido relato de su lucha por elevar la autoestima, y recuperar la salud y la felicidad detalla el proceso que la llevó a perder más de 40 kilos, a cambiar radicalmente sus hábitos alimenticios y a enamorarse de la actividad física. A través de Si yo pude… ¡Tú más! de la editorial Penguin Random House, la estrella del programa matutino Despierta América de Univisión quiere inspirar a todos aquellos que, como ella, están en la búsqueda de la mejor versión de sí mismos. Las trampas del miedo de Daniel Habif Las trampas del miedo Las trampas del miedo | Credit: Cortesía de Audible Luego del éxito que tuvo con su obra Inquebrantables, Daniel Habif regresa nuevamente al mundo literario con Las trampas del miedo, en el cual comparte valiosas herramientas para superar y enfrentar nuestros temores. Nada mejor para disfrutar de esta nueva entrega del reconocido motivador mexciano que en audiolibro, ya que él mismo se encarga de narrar su obra en este título exclusivo de Audible. "La vida es el libro de los hechos, no de los intentos. No puedes confiar en un golpe de entusiasmo para hacer las cosas importantes, para deshacer un miedo, para soñar hasta que te tiemblen las piernas, necesitas determinación y disciplina. Esa dificultad no te va a derrotar; te va a promover. No te va a romper, sino que te va a fortalecer. No solo vas a estar de pie, vas a estar parado más fuerte", dice uno de los apartes de este recomendable audiolibro. El libreto de tu vida lo escribes tú: Toma las riendas del éxito de Carlos Mesber El libreto de tu vida lo escribes tú: Toma las riendas del éxito El libreto de tu vida lo escribes tú: Toma las riendas del éxito | Credit: Cortesía de la editorial Paquidermo Libros Para el venezolano Carlos Mesber, productor del reconocido programa de entretenimiento Suelta la sopa de Telemundo, los aprendizajes que ha tenido a través de su vida le han permitido entender las claves para alcanzar el éxito profesional y personal. "Luché contra 1,000 cosas para lograr mis objetivos porque siempre creí en mí", compartió Mesber en conversación con People en Español. "Por eso digo: 'El libreto de tu vida lo puedes escribir tú'. No permitas que otras personas quieran manejar tu vida", añadió sobre este volumen publicado por la editorial Paquidermo Libros, en la que se explica cómo el liderazgo y la persistencia pueden transformarse en herramientas de autoayuda.

