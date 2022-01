3 bolsos que elevarán tu look en cualquier temporada Estas propuestas inspiradas en una mujer versátil que sabe combinar elementos atemporales y clásicos para conseguir looks modernos sin perder el toque chic no pueden faltar en tu clóset. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En la actualidad hay una tendencia a elegir bolsos prácticos para lucir en cualquier momento, que puedan combinarse desde con jeans y zapatillas deportivas, hasta con un vestido sofisticado. Sea cual sea tu estilo, busca comodidad y sobre todo funcionalidad en los accesorios en los que inviertes para complementar tus looks. "La mujer de hoy no quiere limitarse a reglas que quedan en los libros de etiqueta del buen vestir, donde todo estaba pensado para un lugar, tiempo y forma de llevarse. Los tiempos cambian y cada una quiere ser auténtica para lucir su estilo esencia en cada momento", asegura a People en Español la asesora de imagen Nela Lacayo. A la hora de elegir bolso, los tres modelos que no deberían faltar nunca en tu armario están inspirados en una mujer versátil que sabe aprovechar los complementos atemporales e incluso clásicos para acompañar sus looks modernos sin renunciar a ese toque chic. Bolso clásico rígido minimalista birkin de hermes negro bolso birkin hermes | Credit: Getty Images Es la bolsa perfecta para una mujer con carácter, de buen gusto y que tiene un artículo que lucirá tanto en su ámbito profesional como en el personal, como el famoso Kelly o el Birkin, ambos de la casa francesa Hermés, que están consagrados ya en la historia de la mujer con vida activa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Bolso clutch moderno con o sin asa larga bolso 2.55 de Chanel negro bolso 2.55 de Chanel | Credit: Getty Images El más conocido es el 2.55 de Chanel, que rompió todos los esquemas de tipo de bolso que lucían hasta entonces las mujeres. Hoy es de los más buscados para mostrarse con las manos libres al poder llevarlos cruzados en el cuerpo o colgados del hombro. Otra alternativa perfecta es el clásico Monogram de Saint Laurent. Bolso vintage tipo joya con asa de eslabones bolso vintage tipo joya bolso vintage tipo joya | Credit: Getty Images Nunca debe faltar un bolso que puedas vestir en una fiesta de carácter formal, pero que en tu día a día, si quiere verte creativa y con personalidad, también lo puedas combinar con un simple t-shirt y unos jeans acompañados de unos stilettos o unos chunky shoes. Las alternativas son amplias: desde el Knot de Bottega Veneta hasta cualquiera con diseño de pedrería, lentejuelas y canutillos. Según Lacayo, que antes de fundar su agencia de asesoría de imagen fue reina de belleza y llegó a ser coronada Miss Nicaragua en 2002, los colores neutros siempre serán los más adecuados para que estas piezas eleven los atuendos que elijas. Si apuestas por otro color, corres el riesgo de lucir diferente, pero no necesariamente refinada.

