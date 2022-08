¡Feliz día internacional del perro! 12 regalos para apapachar a tu fiel compañero Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Gifts for Dog International Day Credit: Nena: Ciro Gutiérrez; Otras fotos: Cortesía Hoy 26 de agosto se celebra El Día Internacional del Perro, por esa razón, te recomendamos más de 10 productos perfectos para apapachar a los peludos que son la mejor compañía y dan amor incondicional. Toma nota. ¡Felicidades! Empezar galería Collar Halsband Hanseatic de William Walker Halsband Hanseatic by William Walker Credit: Cortesía: William Walker Esta marca alemana es una de las encargadas en hacer que los perros luzcan ¡de lujo! Y para muestra, el collar Paracord Hanseatic hecho a mano que impresiona con sus colores de aspecto nórdico. La combinación de materiales como paracord y latón junto con su diseño atemporal hacen del Hanseatic un collar perfecto para cada ocasión. Disponible en us.williamwalker.de 1 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Hopper Pet Carrier de Ivy Cove Hopper Pet Carrier by Ivy Cove Credit: Cortesía Ivy Cove Si tu mascota es pequeña y deseas que todo el tiempo esté a tu lado, te recomendamos que te acompañe en el bolso Hopper Pet Carrier de Ivy Cove. Este maletín está hecho de una lona duradera y una base firme que mantendrá muy cómoda a tu mascota vaya a donde vaya. ¡Buen viaje! Recorte para la cabeza

2 bolsillos exteriores

Gancho para sujetar el collar

Broche de cierre

Mide 23" x 13" x 8"

Caída del mango de 11"

Se adapta a perros de 12" de altura y hasta 20 libras

Disponible en ivycove.com 2 de 12 Ver Todo Vice Pet Bowl Woof Black de Jonathan Adler Vice Pet Bowl Woof Black Credit: Cortesía Jonathan Adler Tu perrito también puede comer con mucho estilo, gracias al plato Vice Pet Bowl Woof Black del diseñador estadounidense Jonathan Adler. Este plato de porcelana tiene un diseño único que lucirá muy bien en cualquier lugar de tu hogar, y claro, a tu mascota le encantará comer o tomar agua en él. 7" de diámetro, 3" de altura

Porcelana de alto fuego pintada a mano con esmalte brillo

Disponible en jonathanadler.com. 3 de 12 Ver Todo Anuncio Travel Kit de Roverlund Travel Kit by Roverlund Credit: Cortesía Travel Kit by Roverlund Si tú y tu mascota son unos viajeros empedernidos, este kit que tiene un diseños espectacular hará que las aventuras con tu amigo o amiga peludo/a sean mucho más cómodas. El kit para preservar los alimentos de tus animalitos incluye un tazón plegable, una bolsa de almacenamiento de croquetas y un estuche de transporte de alimentos para mascotas. BOLSA DE ALMACENAMIENTO

ESTUCHE PARA TRANPORTE DE ALIMENTOS

BOWL

Disponible en varios colores en roverlund.com 4 de 12 Ver Todo Cama ortopédica vintage de Harry Barker Cama ortopédica vintage de Harry Barker Credit: Cortesía: Harry Barker Si quieres que tu perro tenga un descanso placentero, esta cama ecológica es ideal para él o ella. El camastro tiene un relleno de espuma. ¡Buenas noches! Medidas: 30" x 20" x 8"

Modelo L: 37.5" x 27" x 9.5"

Disponible en: harrybarker.com 5 de 12 Ver Todo Jarra Nambé Treat Jar Dog by Nambé Credit: Cortesía Nambé Si eres amante de los caninos, más vale que tengas este jarro para almacenar los treats de tu mejor amigo. Esta base de porcelana con tapa de madera en forma de las orejas de los perritos Basset Hound es ideal para guardar y preservar los premios de tus perrito y no solo eso, es un accesorio bellísimo que adornará cualquier esquina de tu casa. Materiales: Madera de Acacia Porcelánico

Medidas: 6.5" D x 7.5" H

Diseñador: Karim Rashid

Disponible en: nambe.com 6 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Pooch Pancakes y crema de cacahuate sabor plátano de Barkbistro Pancakes y crema de cacahuate sabor plátano de Barkbistro Credit: Cortesí: Barkbistro Tu perrito también puede darse el lujo de comer unos riquísimos pancakes y qué mejor que sean combinados con una deliciosa crema de cacahuate especial para los caninos. Los Pooch Pancakes que están hechos con cuatro ingredientes simples. La hoy empresaria, Tamara Coleman empezó su negocio creando recetas de crema de cacahuate para sus mascotas, desde entonces, ha hecho felices a miles de perritos. Harina de Avena + Plátano + Semillas de Chía + Vainilla

Disponible en barkbistrocompany.com 7 de 12 Ver Todo Soporte para bolsas de basura Easy de Max Bone Maxbone Credit: Cortesía de maxbone La higiene de tu perrito y de las calles en donde camina es esencial, por ello este práctico soporte para bolsas es ideal para llevar las bolsitas para recoger el excremento de tu mascota. Cierre de seguridad con cremallera

Ojall y accesorio de clip

Neopreno de tacto suave de alta calidad

Disponible en maxbone.com 8 de 12 Ver Todo Chewy Vuiton Placemat Chewy Vuiton Placemat Credit: Cortesía:Poshpuppy Boutique El mantel individual Chewy Vuiton evita que tu mascota ensucie tu piso al comer o tomar agua. No solo tú puedes portar un diseño exclusivo, también tu perrito puede comer en él. ¡Buen provecho! Un solo tamaño - 11.5" x 19.0" x 0.08"

Material PP (polipropileno) / EVA (Etileno-acetato de vinilo)

Disponible en poshpuppyboutique.com 9 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Shampoo relajante de cáñamo para perros de Uncle Bud's Shampoo Uncle Bud's Credit: Cortesía: Uncle Bud's Este shampoo es ideal si tu perrito tiene una piel sensible. No tiene sulfatos ni colorantes y está enriquecido con el equilibrio perfecto de omega y aceite de semilla de cáñamo rico en vitaminas. Su fórmula combina aceites esenciales antibacterianos y acondicionadores para ayudar a eliminar los olores. Disponible en unclebudshemp.com 10 de 12 Ver Todo Bowls portátiles Portable Bowls by Maxbone Credit: Cortesía de Maxbone Es momento de ir de paseo con tu perro. Estos bowls portátiles plegables hecho de silicona son fáciles de empacar y limpiar. Disponibles en maxbone.com 11 de 12 Ver Todo Cepillo para cabello corto de William Walker Cepillo para cabello corto de William Walker Credit: Cortesía William Walker Este cepillo es perfecto para perros con pelo corto y también ideal para cachorros. Las cerdas de "Rub" son puramente naturales y agradablemente suaves que ayudan al pelaje de tu perro. Cepillar el pelaje de los caninos también tiene un efecto calmante en el perro, promueve la circulación sanguínea y definitivamente se puede considerar como un buen tratamiento de bienestar. Disponible en us.williamwalker.de 12 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Feliz día internacional del perro! 12 regalos para apapachar a tu fiel compañero

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.