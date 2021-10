10 libros de autores latinos que todo adolescente debe leer Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Adolescente leyendo Credit: Getty Images Estos aclamados autores hispanos le han regalado al mundo algunos de los libros más reconocidos en el mundo de la literatura. ¡Dale una mirada a este listado de escritores y títulos que todos en casa deben leer! Empezar galería Gabriel García Márquez El autor colombiano es uno de los máximos representantes de las letras hispánicas y universales. Con sus historias ha cautivado a millones de lectores en todo el planeta y el éxito de ventas y críticas de sus libros ha llevado a que sea considerado uno de los escritores más importantes de la historia. Títulos como Crónica de una muerte anunciada, El amor en los tiempos del cólera o El general en su laberinto forman parte del amplio listado de best sellers del ganador del Premio Nobel de Literatura en 1982, pero sin duda alguna, 100 años de soledad continúa siendo su obra maestra. El autor colombiano es uno de los máximos representantes de las letras hispánicas y universales. Con sus historias ha cautivado a millones de lectores en todo el planeta y el éxito de ventas y críticas de sus libros ha llevado a que sea considerado uno de los escritores más importantes de la historia. Títulos como Crónica de una muerte anunciada, El amor en los tiempos del cólera o El general en su laberinto forman parte del amplio listado de best sellers del ganador del Premio Nobel de Literatura en 1982, pero sin duda alguna, 100 años de soledad continúa siendo su obra maestra. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Isabel Allende Cuando se habla de mujeres hispanas que brillan por su talento, uno de los nombres que siempre está presente es el de la chilena Isabel Allende, quien es la escritora latina más leída en el mundo. Una mezcla de fantasía y realidad hacen de sus libros un placer al que pocos lectores se pueden resistir. La casa de los espíritus continúa siendo su libro más reconocido internacionalmente. Cuando se habla de mujeres hispanas que brillan por su talento, uno de los nombres que siempre está presente es el de la chilena Isabel Allende, quien es la escritora latina más leída en el mundo. Una mezcla de fantasía y realidad hacen de sus libros un placer al que pocos lectores se pueden resistir. La casa de los espíritus continúa siendo su libro más reconocido internacionalmente. 2 de 10 Ver Todo Mario Vargas Llosa El ganador del Premio Nobel de Literatura en el 2010 le ha regalado al mundo libros que deben estar en toda biblioteca de un amante de la lectura. Y aunque en su haber se incluyen reconocidos títulos como El pez en el agua, La verdad de las mentiras o Conversación en la catedral, para los seguidores del escritor peruano su obra más representativa continúa siendo La ciudad y los perros. El ganador del Premio Nobel de Literatura en el 2010 le ha regalado al mundo libros que deben estar en toda biblioteca de un amante de la lectura. Y aunque en su haber se incluyen reconocidos títulos como El pez en el agua, La verdad de las mentiras o Conversación en la catedral, para los seguidores del escritor peruano su obra más representativa continúa siendo La ciudad y los perros. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Junot Díaz El dominicano se ha consolidado como uno de los autores latinos más reconocidos en los Estados Unidos durante las últimas décadas y su libro The Brief Wondrous Life of Oscar Wao le significó ser reconocido en el 2008 con el prestigioso Premio Pulitzer. El dominicano se ha consolidado como uno de los autores latinos más reconocidos en los Estados Unidos durante las últimas décadas y su libro The Brief Wondrous Life of Oscar Wao le significó ser reconocido en el 2008 con el prestigioso Premio Pulitzer. 4 de 10 Ver Todo Octavio Paz Para los mexicanos, Octavio Paz continúa siendo motivo de orgullo. Además de ser considerado como uno de los grandes poetas del siglo pasado, también hace parte del selecto grupo de latinos que ha recibido un Premio Nobel de Literatura. El laberinto de la soledad es su obra más aclamada y su temática exalta diferentes rasgos de la cultura méxicana. Para los mexicanos, Octavio Paz continúa siendo motivo de orgullo. Además de ser considerado como uno de los grandes poetas del siglo pasado, también hace parte del selecto grupo de latinos que ha recibido un Premio Nobel de Literatura. El laberinto de la soledad es su obra más aclamada y su temática exalta diferentes rasgos de la cultura méxicana. 5 de 10 Ver Todo Gabriela Mistral Ser la primera escritora hispana en obtener un Premio Nobel de Literatura (1945) hacen de la escritora chilena un ícono del mundo de las letras. Al igual que su compatriota Pablo Neruda, los poemas de Gabriela Mistral conquistaron a millones de lectores, dejando entre sus obras más reconocidas títulos como Desolación, Ternura, Tala y Lagar. Ser la primera escritora hispana en obtener un Premio Nobel de Literatura (1945) hacen de la escritora chilena un ícono del mundo de las letras. Al igual que su compatriota Pablo Neruda, los poemas de Gabriela Mistral conquistaron a millones de lectores, dejando entre sus obras más reconocidas títulos como Desolación, Ternura, Tala y Lagar. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Paulo Coelho La literatura brasileña también le ha regalado al mundo grandes escritores, pero no hay duda de que uno de los nombres más reconocidos y queridos es el de Paulo Coelho. Sus libros han sido traducidos a más de 80 idiomas, han sido publicados en más de 170 países y han acumulado más de 320 millones de volúmenes vendidos, razones por las cuales es uno de los autores más influyentes de la actualidad. Y aunque en su autoría cuenta con múltiples best sellers, El alquimista continúa siendo su obra con más reconocimiento. La literatura brasileña también le ha regalado al mundo grandes escritores, pero no hay duda de que uno de los nombres más reconocidos y queridos es el de Paulo Coelho. Sus libros han sido traducidos a más de 80 idiomas, han sido publicados en más de 170 países y han acumulado más de 320 millones de volúmenes vendidos, razones por las cuales es uno de los autores más influyentes de la actualidad. Y aunque en su autoría cuenta con múltiples best sellers, El alquimista continúa siendo su obra con más reconocimiento. 7 de 10 Ver Todo Pablo Neruda Para el gran Gabriel García Márquez, Pablo Neruda fue el mejor poeta que tuvo el siglo XX y es seguro que millones de amantes de la poesía opinan lo mismo. No es para menos, pues composiciones como Me gustas cuando callas hacen parte de las poesías más reconocidas de la historia. Su compilación 20 poemas de amor y una canción desesperada es otra de esas grandes obras que todos los latinos debemos tener en nuestra biblioteca. Para el gran Gabriel García Márquez, Pablo Neruda fue el mejor poeta que tuvo el siglo XX y es seguro que millones de amantes de la poesía opinan lo mismo. No es para menos, pues composiciones como Me gustas cuando callas hacen parte de las poesías más reconocidas de la historia. Su compilación 20 poemas de amor y una canción desesperada es otra de esas grandes obras que todos los latinos debemos tener en nuestra biblioteca. 8 de 10 Ver Todo Ernesto Sabato Para Argentina, Ernesto Sabato ocupa un puesto de privilegio entre sus ciudadanos ilustres. Aunque enfocó gran parte de escritura en ensayos y antologías, fue la novela El túnel la que permitió que su nombre fuera conocido en el mundo entero. Hoy en día es considerado uno de los libros más importantes de la historia literaria latinoamericana. Para Argentina, Ernesto Sabato ocupa un puesto de privilegio entre sus ciudadanos ilustres. Aunque enfocó gran parte de escritura en ensayos y antologías, fue la novela El túnel la que permitió que su nombre fuera conocido en el mundo entero. Hoy en día es considerado uno de los libros más importantes de la historia literaria latinoamericana. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Julio Cortazar Considerado como uno de los mejores narradores de historias, el nombre del argentino Julio Cortazar se destaca dentro de los máximos exponentes del llamado Boom Latinoamericano, del cual fueron parte escritores como Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes y Gabriel García Marquez. Su libro Rayuela es tal vez la mejor muestra de su genialidad literaria, ya que los 155 capítulos que componen la obra pueden leerse en orden aleatorio, lo que permite al lector crear un sinfín de historias diferentes. Considerado como uno de los mejores narradores de historias, el nombre del argentino Julio Cortazar se destaca dentro de los máximos exponentes del llamado Boom Latinoamericano, del cual fueron parte escritores como Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes y Gabriel García Marquez. Su libro Rayuela es tal vez la mejor muestra de su genialidad literaria, ya que los 155 capítulos que componen la obra pueden leerse en orden aleatorio, lo que permite al lector crear un sinfín de historias diferentes. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image 10 libros de autores latinos que todo adolescente debe leer

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.