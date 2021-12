10 destinos del mundo ideales para recibir el Año Nuevo Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Año Nuevo Credit: Getty Images La cuenta regresiva para recibir el 2022 ya inició y todos en casa se preparan para la velada del 31 de diciembre. El fin de año siempre será sinónimo de reunión familiar, diversión y desde luego, unas merecidas vacaciones. Dale una mirada a estos 10 icónicos lugares del mundo que por su belleza son perfectos para despedir el año. Empezar galería Río de Janeiro, Brasil Año Nuevo Credit: Getty Images Este paradisiaco destino es famoso por su alegría, su música y su gente cálida. Si te gusta celebrar en grande y presenciar fuegos artificiales para no olvidar, este es el lugar indicado. La playa de Copacabana se engalana cada año para recibir a miles de personas que vienen a celebrar el Año Nuevo al ritmo de la samba carioca.

Nueva York, Estados Unidos Año Nuevo El conteo para recibir Año Nuevo en Times Square es uno de los eventos más icónicos y reconocidos en el mundo entero. Las luces y los numerosos espectáculos que caracterizan a Nueva York hacen de la ciudad una de las mejores anfitrionas para despedir el año. Los fuegos artificiales de la Gran manzana no se quedan atrás y nada mejor para disfrutarlos que un paseo nocturno en barco alrededor de Manhattan.

Barcelona, España Año Nuevo Credit: Getty Images Como es tradición, cada año la ciudad catalana "tira la casa por la ventana" para darle a sus residentes y visitantes un impresionante espectáculo de luces en la playa de Barceloneta. Además, ¿quién se puede resistir a la deliciosa gastronomía española? Este lugar es un must para los amantes de la buena mesa y la diversión.

Sydney, Australia Año Nuevo Credit: Getty Images En cada velada de fin de año, Sidney es la anfitriona de la noche, ya que esta es la primera gran ciudad del mundo en recibir el Año Nuevo. Una de las exhibiciones de fuegos artificiales más imponentes ocurre en el puerto de la capital austaliana. Además, la ciudad se encuentra en plena temporada de verano, lo que suma un gran ambiente de diversión y mucha buena vibra a la celebración.

Reikiavik, Islandia Año Nuevo Un lugar único para la velada del 31 de diciembre es Reikiavik, capital de Islandia. Las celebraciones giran en torno a la luz y el calor, ya que el fuego simboliza quemar los problemas del pasado. Por esta razón, es tradición que alrededor de la ciudad se enciendan hogueras durante la noche, la cual culmina con un mágico espectáculo de fuegos artificiales.

San Miguel de Allende, México Año Nuevo Credit: Getty Images Este bello destino fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, además de ser considerada la mejor ciudad del mundo en un reciente listado de la revista Travel+Leisure. Para recibir el Año Nuevo la ciudad se embellece aún más, transformándose en el "pueblo mágico" como algunos lo llaman. Sus hoteles —en su mayoría con terrazas con vista al zócalo— y su ambiente pintoresco son peculiaridades para no olvidar.

Cartagena, Colombia Año Nuevo Credit: Getty Images Es uno de los lugares más apetecidos en latinoamérica. Su ciudad amurallada es un complejo histórico lleno de tradición que se ha convertido en un sitio predilecto por extranjeros y nacionales. Su infraestructura, gastronomía, iluminación y romanticismo hacen de esta ciudad el sitio más que ideal para recibir el Año Nuevo.

Aspen, Estados Unidos Año Nuevo Credit: Getty Images Para muchas personas, los últimos días del año deben tener como protagonistas la nieve y la aventura. Ningún lugar mejor para encontrar esta combinación que las singulares montañas de Aspen, en Colorado. Además de los divertidos días de esquí, las personalidades del jet set internacional que puedes cruzarte si estás atento, y los bellos paisajes que ofrecen sus montañas nevadas, los visitantes también pueden disfrutar del espectáculo de fuegos artificiales que realizan a la medianoche de fin de año.

París, Francia Año Nuevo Credit: Getty Images La ciudad luz es siempre uno de los destinos más románticos para pasar el fin de año. Un paseo por los Campos Elíseos, presenciar los fuegos artificiales que iluminan la Torre Eiffel o un recorrido desde el Arco del Triunfo hasta la Plaza de la Concordia son algunas de las actividades especiales que ofrece esta majestuosa ciudad para culminar el año de forma perfecta.

Disneyland Año Nuevo Credit: Getty Images Si deseas recibir el Año Nuevo en un ambiente familiar y lleno de fantasía, los parques de Disney son el destino a elegir: el complemento perfecto para unir a grandes y chicos. ¿Estados Unidos, Francia, Japón, China o Hong Kong? Cada mundo de fantasía creado por Disney en estas ciudades alrededor del mundo te permitirá pasar junto a tu familia un fin de año que jamás olvidarás.

