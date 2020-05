Platos que no pueden faltar en una fiesta mexicana Dale una mirada a estos platillos, que según el Chef James, no pueden faltar en tu próxima fiesta en casa inspirada en la comida mexicana. Por Andrés Rubiano Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Aunque el Cinco de mayo se ha transformado en la fecha predilecta para festejar la influencia de la cultura mexicana en Estados Unidos, no hay duda de que cualquier día del año es perfecto para realizar una fiesta mexicana junto a la familia y amigos. Desde luego, para realizar una fiesta mexicana en casa hay elementos que no pueden faltar y tal vez uno de los más importantes es la comida, según nos lo compartió uno de los chef latinos más queridos en el mundo del entretenimiento, James Tahhan, estrella de Telemundo y del programa matutino Un nuevo día. “No solo es comida, además un elemento decorativo dentro de la celebración, ya que los colores de cada plato hacen que todo luzca lindo y llamativo”, añadió el venezolano, quien además nos compartió los elementos que no pueden faltar en una fiesta mexicana y dos espectaculares recetas que pondrán a tu familia a chuparse los dedos. Infaltables en una fiesta mexicana según el chef James: Tortillas Image zoom Tortillas Getty Images Sin duda, uno de los elementos que debe ser protagonista de tu menú. Guacamole Image zoom Guacamole Getty Images Dale una mirada a esta receta para que prepares el guacamole perfecto para cualquier ocasión. Frijoles Image zoom Getty Images Desde luego, un acompañante ideal que no debe faltar en la mesa. Queso fresco Image zoom Queso fresco Getty Images Uno de los sabores que le darán un toque especial al menú. Flautas Image zoom Getty Images Un platillo que sin duda todos disfrutan. Carne, pollo, cerdo o pescado Image zoom Carne para fajitas Getty Images Desde luego, las opciones dependerán de los gustos de tu familia. Dale una mirada a esta deliciosa receta para preparar tacos al pastor. Pico de gallo Image zoom Pio de gallo Getty Images Fácil de preparar y el acompañante ideal para unos deliciosos chips. Salsas: roja o verde Image zoom Salsa verde Getty Images Una buena salsa no se puede quedar por fuera del menú para esa ocasión especial. Chiles toreados Image zoom Chiles Getty Images Otro de los elementos infaltables para aquellos que aman el sabor picante de los chiles. Dale una mirada a estas dos increíbles recetas que nos compartió el chef James para que prepares unos deliciosos tacos de cerdo desmechado y un guacamole de queso fresco con tomates rostizados. Para ver más deliciosas recetas del chef venezolano puedes seguirlo a través de sus redes sociales o visitarsu página web. Tacos de cerdo desmechado Image zoom Tacos de cerdo Getty Images Ingredientes: 1 lomo de cerdo 1 taza de salsa de tomate 1 cucharada de cebolla en polvo 6 chiles rojos picaditos 2 chiles anchos 2 cucharadas de jugo de limón Para servir: Cebolla morada Cilantro Rábanos Tortillas de maíz Preparación: En una olla, coloca el cerdo, la salsa de tomate, la cebolla en polvo, los chiles rojos y los chiles anchos. Déjalos cocinar por 3 horas. Retira el cerdo para desmecharlo con dos tenedores y luego ponlo de vuelta en la olla. Para servir, coloca la carne guisada en una tortilla y agrega cilantro, rábano, rodajas de cebolla y un toque de limón. ¡Mucho sabor! Guacamole de queso fresco con tomates rostizados Image zoom Guacamole Getty Images Ingredientes: 2 tazas de guacamole tradicional 1 tomate 1 taza de queso fresco mexicano 1 diente de ajo Aceite de oliva Sal Tortillas de maíz Preparación: Corta el tomate en cuatro pedazos y retira las semillas. Báñalo con un poco de aceite de oliva y rocíalo con un poco de sal. Pon el tomate a rostizar en el horno. Luego en un recipiente, mezcla todos los ingredientes y ya está listo para servir junto a las tortillas de maíz.

Platos que no pueden faltar en una fiesta mexicana

