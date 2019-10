Celebramos estos deliciosos negocios latinos en el Mes de la Herencia Hispana Cabe recalcar que cada uno de estos emprendedores nos acompañaron en el Festival People En Español 2019. Si probaste su comida, ¡déjales un mensaje en sus redes sociales! By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Seguimos celebrando el Mes de la Herencia Hispana con los sabores más exquisitos de la comida de nuestros países. A continuación te presentamos seis negocios de comida (con postre incluído) que son dignos de probar cuando estés en Nueva York. Cabe recalcar que cada uno de estas empresas de emprendedores hispanos nos acompañaron en el Festival People En Español 2019 la semana pasada. Si probaste su comida, ¡déjales un mensaje en sus redes sociales y cuéntales qué te pareció! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Imagination Juice Bar Creador: Iván Guzmán Instagram: @imaginationjuicebar37623 Imagination Juice Bar está dedicado a encontrar un balance nutricional para todos. “Vendemos una variedad de pastelitos, quipes y jugos naturales licuados. También hacemos picaderas para todo tipo de ocasiones”, dijo el dueño del establecimiento, Ivan Guzmán, a People en Español. Image zoom Chela Restaurant Creador: Ronny Jaramillo Instagram: @chelaparkslope “Somos un auténtico restaurante mexicano con una presentación moderna, cocinando platos de diferentes áreas de México a través de los ojos de nuestro chef oaxaqueño Felipe Arellano. No te pierdas las costillas Sonora, o los Camarones Huatulco”, invita el restaurante a los lectores de People En Español. Image zoom Sweeter Layers Creadora: Beatriz Fernandez Web: https://sweeterlayers.wixsite.com/sweeterlayers Instagram: @sweeterlayers Sweeter Layers es una empresa de catering de postres que se especializa en pasteles y postres de diseño personalizado. “Hacemos mesas de postres para bodas, cumpleaños y eventos especiales que dan vida a la visión del cliente a través de diseños creativos y deliciosos sabores. Tres leches y pastel de dulce de leche son nuestros sabores más vendidos”, dice la creadora. ¡Qué delicia! Image zoom Cortesía MamaLuisa Catering Creador: Francisco Abreu www.mamaluisactering.com Instagram: @_mamaluisa_ Mama Luisa Catering es una empresa de catering dinámica que ofrece una fusión de cultura y sabores para eventos corporativos y privados, bodas y festivales. La especialidad de Mama Luisa es la cocina de fusión latina, la gastronomía tradicional dominicana con un toque de nuevos ingredientes y sabores. Mama Luisa ofrece una variedad de opciones a nuestros clientes. Image zoom Mama Luisa Catering Dara Elena Photography Photo credit: Dara Elena Photography Yuca con chicharrón se refiere a uno de los platos más populares para los latinos. La presentación de este plato consiste de trozos de yuca hervidas o fritas mezcladas con cebolla en escabeche y servidos con una crujiente piel de cerdo frita.

Yuca con chicharrón es un plato que se puede servir como aperitivo o como plato principal. La preparación de este plato está hecho de yuca servido con limón, luego cubierto con chicharrones, salsa picante o mojo que se hace con una mezcla de aceite, ajo, cebolla, especias como orégano y jugo de naranja agria o limón. Este plato identifica muchas culturas latinas como Honduras, El Salvador, Nicaragua entre muchos otros, claro todos estos países tienen un método diferente de hacer o combinar la Yuca con el Chicharrón. A Mama Luisa le llena de orgullo ofrecer este plato en todos sus eventos ya que deja mucho de qué hablar de nuestra cultura latina. Image zoom “Le ayudamos a descubrir una amplia gama de selecciones de nuestra cocina latina. Nos enorgullecemos de proporcionar una experiencia de pedido consistente y confiable al crear eventos emocionantes y memorables para cualquier ocasión”. Tu Cachapa Tu Cachapa, Inc

Instagram y Facebook @tucachapanyc Tu Cachapa un lugar pequeño en estructura, pero grande en variedad. En este lugar encontrarás la famosa cachapa hecha con maíz fresco molido, las arepas, yoyos, tequeyoyos, maracuchas, y lo más vendido los tequeños o palitos de queso al igual que nuestros deliciosos jugos naturales. Todos nuestros exquisitos platos típicos venezolanos te transmiten a nuestro país hermano Venezuela. “Mi nombre es Yohana Rosario soy dominicana y estoy muy orgullosa de poder tráeles un poquito de sabor latino a la cuidad de New York”. Image zoom Sprinkle Splash Creadora: Tabatha Lozano WWW.SPRINKLESPLASH.COM @SPRINKLESPLASH Image zoom “Ofrecemos postres típicos y tradicionales de Puerto Rico en nuestra repostería en el barrio. El foco de Sprinkle Splash son los biscochos de 3D y 2D para todas ocasiones”. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Celebramos estos deliciosos negocios latinos en el Mes de la Herencia Hispana

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.