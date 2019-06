¡Qué cambio! ¿Cómo ha logrado Jacquie Rivera perder más de 70 libras? "Me empecé a amar"

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

A raíz de que una de sus hijas le dijo que se entristecía porque siempre la veía cansada, Jacquie Rivera decidió cambiar su vida.

¿Cómo has hecho el cambio en tu vida?

Toda mi vida he estado a dieta, es más, hasta mi mamá me mandó a un campamento para bajar de peso. He batallado con esto toda mi vida lo que he hecho diferente es que empecé a hacer cambios pequeños. He hecho todas las dietas, pero si no te amas y no lo haces con amor no te funciona. Todo el mundo quiere bajar de un día a otro, pero no es así.

¿Qué cambios has hecho?

Poco a poco, no tomo soda y mejor tomo agua. Hago quince minutos de ejercicios diarios, lo hago con amor hacia a mí. Me empecé a querer como persona. Me empecé a dar tiempo. Ha cambiado mi forma de pensar sobre mí.

¿Dejaste de comer?

No, nunca he dejado de comer mis carbohidratos, me gusta el arroz, si no es agua no tomo, el agua me ha ayudado mucho, pero aún estoy disfrutando la comida.