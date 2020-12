Close

Así es la nueva vida del chef James: ¡mira las fotos exclusivas! Chef James Tahhan posó en exclusiva con su esposa y su bebé, y nos habló sobre su nueva vida tras su salida del program Un nuevo día (Telemundo). Por Carole Joseph Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La pandemia y su salida de Un nuevo día (Telemundo) propiciaron que el chef James Tahhan se reinventara junto a su familia y cumpliera el sueño de crear una escuela de cocina. De estos cambios en su vida y futuros proyectos habló en exclusiva el venezolano de 32 años. ¿Cómo les ha pintado el 2020 a ti, a tu esposa Russel Conde y al pequeño Jamie? Creo que [dentro] de todo lo negativo he tenido la dicha de vivir cosas que en algún momento me daba miedo no poder vivir. Con la pandemia pude compartir día a día [con mi familia] y ser parte del crecimiento de Jamie. También tu salida de Un nuevo día fue un gran cambio. Hemos vivido cambios laborales que nos han abierto un sinnúmero de puertas, de ideas. A veces entramos en una zona de confort, pero esto nos dio el chance de hacer cosas que veníamos soñando desde hace mucho tiempo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: Lucas Jaramillo De hecho, ahora están enfocados en tu Foodiescuela. Es un espacio [en el que] puedo hablar mi lenguaje. Es un modelo de suscripción en chefjames.com. Te vamos a dar videos de instrucción desde, [por ejemplo], cómo preparar vegetales, el mejor puré de tu vida hasta una paella [o] encender la leña para hacer un asado. ¿Cuál es el plus de tu escuela? Internet tiene un millón de recetas, pero si no tienes el conocimiento y la guía básica de cómo ponerlas en práctica no puedes sacarles provecho a las cosas. Y además [de] ver una faceta del chef James que nunca se ha visto, estamos sumando más de 40 influencers. Image zoom Credit: Lucas Jaramillo También tienes un podcast. Se llama Ponle huevos porque le tenemos que poner huevos a las recetas y ponerle ganas a la vida. ¿Qué es lo que más gozas de tu nueva vida? Disfruto sentarnos a almorzar los tres en familia. Nos gusta sentarnos en una mesa, tenerla llena de comida. Es parte de mi trabajo, pero es parte de lo que disfrutamos; nos gusta la música. A veces ahora con la pandemia nos vamos a una casa en Florida frente a la playa.

