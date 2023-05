Yalitza Aparicio y Kate del Castillo juntas ¿qué traen entre manos? Tras compartir, en 2019, la portada de Los 50 más bellos de People en Español, Yalitza Aparicio y Kate del Castillo se reúnen nuevamente para importante trabajo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En 2019, Yalitza Aparicio y Kate del Castillo se reunieron por primera vez para formar parte de Los 50 más bellos de People en Español. Ahora, estas actrices vuelven a estar juntas para compartir un proyecto cinematográfico, se trata del corto animado Elefanta, que ninguna se quede balanceándose sola, donde estas y otras famosas prestan su voz para interpretar, justamente, diferentes tipos de elefantas. "Es un honor formar parte de este proyecto", dijo Aparicio a People en Español. "Nos hemos unido para mostrar el gran poder que existe cuando nos ayudamos unas a las otras, sabemos que es posible construir un futuro donde todas podamos crecer juntas". La trama de esta cinta está basada en la famosa canción infantil "En elefante se balanceaba"; así, se logra ver la comunidad y colaboración con los elefantes saltando en una telaraña, dándose cuenta de que es lo suficientemente fuerte como para sostenerlos a todos, y que trabajando juntos, todos tendrán éxito. Kate del Castillo y Yalitza Aparicio Kate del Castillo y Yalitza Aparicio | Credit: Mezcalent.com (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Latinas de todo el mundo han trabajado para hacer oír sus voces, y Elefanta enseña la importancia de reconocer el poder que la comunidad Latinx tiene para ayudar a las personas a sentirse vistas, escuchadas y reconocidas por sus contribuciones a la sociedad", mencionó por su parte Del Castillo. "Esta animación reúne a hermanas dentro de la industria del entretenimiento que están apasionadas por crear recursos para que otras personas crezcan". Yalitza Aparicio Credit: Danny Moloshok/Invision para The Latinx House/AP Images El filme fue cocreado y coproduccido por Olga Segura y Mónica Ramírez de The Latinx House; en él también se incluye la participación de Karla Souza."Si pensáramos en siempre llevar a una hermana a donde sea que vayamos, nunca estaríamos solas y abriríamos mas posibilidades para todas", expresó. "Elefanta celebra el valor de las mujeres que se unen para apoyar una a la otra y construir una cultura con mejores oportunidades. Como latinas, es nuestra responsabilidad cuidar y crear un mejor camino para las siguientes generaciones; y Elefanta es solo el comienzo". Kate del Castillo Credit: Francisco González Elefanta, que ninguna se quede balanceándose sola, que ya está disponible en el sitio web de The Latinx House, se lanzó en inglés y español con el fin de llegar a un mayor número de personas, particularmente, a mujeres y niñas. Además Yalitza Aparicio, Kate del Castillo y Karla Souza, también participan Michelle Rodríguez, Jeimy Osorio, Isabella Gómez y Stephanie Beatriz, entre otras. "Cada una de las mujeres que prestó su voz para darle vida a Elefanta conectaron desde el principio con el potencial del proyecto. No es ningún secreto que juntas, las latinas pueden construir recursos para ayudarse mutuamente y hacer crecer a la comunidad", concluyó Olga Segura, cofundadora de The Latinx House.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Yalitza Aparicio y Kate del Castillo juntas ¿qué traen entre manos?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.