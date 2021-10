¡Así fue el amoroso encuentro de Ximena Duque con su hijastra y su nieto! La empresaria por fin pudo conocer a la hija y el nieto de su marido Jay Adkins. Todos se mostraron encantados de poder disfrutar y celebrar como una gran familia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¿Ximena Duque con su nieto? Se preguntarán muchos. ¿Cómo es posible si sus hijos no tienen descendencia todavía? Así es. Pero la primogénita de su esposo Jay Adkins, Jordan, sí. La joven por fin pudo rencontrarse con la familia Duque-Adkins tras un viaje de la pareja a Nueva York y presentarles a Jett, el miembro más pequeño. Con la pandemia y todas sus restricciones, el momento se prolongó más de lo esperado, pero la espera acabó y el encuentro fue todo un derroche de amor y felicidad tal y como demuestra la instantánea que compartió el orgulloso padre y abuelo. Ximena Duque Ximena Duque y Jay Adkins con su hija y su nieto | Credit: IG/Jay Adkins "Qué fin de semana tan bonito con mi hermosa esposa Ximena, mi primera hija Jordan y mi nieto Jett. Fue tan bello para mi esposa conocer a mi hija y a mi nieto. Los amo tanto", escribió con profundo amor el empresario. Las sonrisas en sus rostros muestran la emoción de este encuentro tan importante para todos. Especialmente para Jay, quien en más de una ocasión ha reconocido que debido a su juventud no pudo ser el padre que debió ser con su primera hija. Jay Adkins Jay Adkins y su hija Jordan | Credit: IG/Jay Adkins Un error del que aprendió y que le ha convertido en el mejor padre para sus otras dos hijas, Luna y Skye, además de su rol como segundo papá de Cristan Carabias. El paso de los años ha logrado que su relación con su hija Jordan sea maravillosa y hayan podido recuperar todo el tiempo perdido. Una imagen y una historia que demuestra que el amor siempre gana. ¡Felicidades!

