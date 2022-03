Las reacciones de los famosos a la bofetada de Will Smith a Chris Rock en los premios Oscar Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería will smith chris rock reacciones bofetada premios oscar 2022 Credit: Getty Images (x2) La 94ª entrega de los Premios Oscar de la Academia de Artes y Ciencias pasará a la historia por el momento de máxima tensión vivido en el escenario cuando el actor Will Smith te propinó una bofetada al comediante Chris Rock como reacción a un mal chiste sobre su mujer, Jada Pinkett Smitt. ¡Así han reaccionado los famosos! Empezar galería Impactante Chris Rock Will Smith bofetada los Oscar Credit: Myung Chun / Los Angeles Times via Getty Images Un momento de máxima tensión se vivió en el escenario de los premios Oscar 2022 cuando el actor Will Smith abofeteó al comediante Chris Rock como reacción a un. mal chiste sobre su mujer, Jada Pinkett Smith. Las imágenes de lo ocurrido le han dado la vuelta al mundo.

La Academia investiga

Will Smith 94th Academy Awards - Show Credit: Getty Images

La tarde de este lunes la Academia de Artes y Ciencias emitió un comunicado afirmando que revisará lo ocurrido durante la ceremonia. "La Academia condena las acciones del señor Smith en el show de anoche", se dijo en el documento. "Hemos iniciado oficialmente una revisión formal del incidente y estudiaremos acciones posteriores y consecuencias según lo que dictan nuestras Normas Internas, Estándares de Conducta y las leyes del estado de California".

Increíble

Nicole Kidman reacción bofetada premios Oscar 2022 Credit: Myung Chun / Los Angeles Times via Getty Images

La reacción de la actriz Nicole Kidman —en primera fila del Dolby Theater— ante lo ocurrido se hizo viral.

Obra divina

Denzel Washington Will Smith bofetada Premios oscar 2022 Credit: Myung Chun / Los Angeles Times via Getty Images

El actor Denzel Washington fue captado escoltando a Will Smith hacia su asiento. Posteriormente, Smith afirmaría en su discurso de aceptación al premio como Mejor Actor que fue Washington quien le dijo: "En tu momento más alto ten cuidado: ahí es cuando el demonio viene a por ti".

La celebración

Familia de Will Smith Vanity Fair fiesta premios Oscar 2022 Credit: Lionel Hahn/Getty Images

Tras lo ocurrido, Jada Pinkett Smith (izq.) apareció al lado de su marido en el afterparty de la revista Vanity Fair donde estuvieron acompañados por los hijos del actor: Willow, Jaden y Trey Smith. El ganador al Oscar fue captado divirtiéndose en el festejo junto con otras celebridades.

Agredido

Chris Rock 94th Annual Academy Awards - Backstage Credit: Al Seib/A.M.P.A.S. via Getty Images

Por su parte, Chris Rock no presentará cargos en contra de Smith, según confirma PEOPLE. "La unidad de investigaciones de la Policía de los Ángeles está al tanto de un incidente ocurrido entre dos individuos durante el programa de los premios de la Academia, afirmó un portavoz de la LAPD a la revista especializada Variety. "El incidente involucró el que un individuo abofeteó al otro. El individuo involucrado ha rechazado presentar una denuncia".

Se manifiesta

Jaden Smith comentario Twitter bofetada Will Smith premios Oscar 2022 Credit: IG/Jaden Smith

Jaden Smith, uno de los hijos de Will Smith, hizo olas al publicar un tuit en apoyo a las acciones de su padre. "Y así es como nosotros lo hacemos", exclamó en el mensaje que se ha hecho viral.

Incrédula

Serena Williams bofetada Will Smith premios Oscar 2022 Credit: IG/Serena Williams

Tras lo ocurrido, Serena Williams colgó un video donde aparecía boquiabierta para luego exclamar: "Simplemente tenía que sentarme porque yo estaba como que...tenía que dejar este trago". La campeona del tenis y su hermana Venus Williams —no fotografiada— aparecieron visiblemente sorprendidas al ser captadas por las cámaras mientras Will Smith recibía el premio al Mejor Actor por su interpretación del padre de ambas estrellas tenísticas en el biopic King Richard.

No hay problema

Sean Combs bofetada will smith chris rock oscar 2022 Credit: ROBYN BECK/AFP via Getty Images

Al rapero y empresario Sean "Diddy" Combs le correspondió el nada envidiable papel como presentador del siguiente premio tras lo ocurrido. Con aplomo, el ex de Jennifer López prosiguió con sus labores. De acuerdo a PageSix, Diddy exclamó que él había hablado personalmente con Chris Rock y con Will Smith y que ambos habían acordado zanjar sus diferencias próximamente. Ojalá así sea.

Que se disculpe

John Leguizamo Oscars 2022 Credit: Getty Images

"Yo creo que Will es lo suficientemente adulto como para reconciliarse y enfrentar las consecuencias y disculparse", opinó por su parte John Leguizamo, otro de los presentadores de la noche, al hablar con PEOPLE. El comediante piensa que Will Smith debía haber aprovechado su discurso de aceptación del Oscar para ofrecer "una disculpa más clara"

