La tenista Venus Williams sufre un penoso problema de vestuario en los Oscar En medio del revuelo causado por la bofetada de Will Smith y Chris Rock, pasó casi desapercibido el problema de vestuario de Venus Williams que dejó al descubierto una parte de su anatomía. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El bofetón de Will Smith a Chris Rock durante la entrega de los Oscars hizo que pasara por alto que la tenista Venus Williams se convirtiera en tendencia por el problema de vestuario que le ocurrió cuando las cámaras de la ceremonia la tenían enfocada. Venus escuchaba atenta a todo lo que pasaba sobre el escenario cuando su profundo escote le hizo una mala jugada y dejó uno de sus senos al descubierto. Los televidentes aprovecharon el instante para tomar capturas de pantalla e inundar Twitter mostrando lo que por muchos pasó desapercibido, de acuerdo a The New York Times. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN 94th Annual Academy Awards - Arrivals Venus Williams | Credit: Photo by David Livingston/Getty Images Momentos antes del incidente, Venus había posado para una instantánea que publicó en su cuenta de Instagram, luciendo simplemente regia en su escotado vestido blanco de Elie Saab. "He dado lo mejor de mí para prepararme para cada momento de la vida", escribió junto a la imagen. "He entrenado mi mente, cuerpo, alma y espíritu para estar preparada y lista para lo que venga. Hasta ahora….. Nunca lo hubiese soñado o preparado para los premios de la Academia para una película que cuenta la historia de mi familia". Las cámaras captaron el problema con el escote justo después de que Smith recibiera el galardón a mejor actor por ponerse en la piel de Richard Williams, el papá de Venus y su hermana Serena, en la cinta King Richard. Venus celebró en grande el premio obtenido por Smith, quien al parecer, personificó a su padre la perfección. "Esto va más allá de mis sueños. ¿Qué puedo decir? Continúa soñando. Sigue trabajando. Continúa luchando. Nunca sabes a donde te puede llevar la vida. Soy de Compton, California. Ahora me permiten estar aquí. Se siente bien ¡estar viva!", expresó la tenista. Smith se convirtió en el protagonista absoluto de la velada tras subir al escenario para abofetear a Rock por un chiste del comediante sobre la alopecia que padece la esposa del actor. Tras ser condenado por la Academia y ser objeto de debate a nivel global, Smith hizo público este lunes un comunicado en el que pide disculpas a Rock.

