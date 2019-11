The SpongeBob Movie: Sponge on the Run, la nueva aventura de Bob Esponja SpongeBob Square Pants, su mejor amigo Patrick Star y el resto de la pandilla de Bikini llegan a la pantalla grande en la primera película de SpongeBob totalmente digital. By Nohelia Castro ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Image zoom Cortesía SpongeBob Square Pants, su mejor amigo Patrick Star y el resto de la pandilla de Bikini llegan a la pantalla grande en la primera película de SpongeBob totalmente digital. Luego de que Gary, el adorado caracol mascota de SpongeBob, es secuestrado, nuestro héroe y Patrick emprenderán una aventura épica a la Ciudad Perdida de Ciudad Atlántica para traer a Gary de regreso a casa. Mientras sortean los placeres y peligros de esta arriesgada pero graciosísima misión de rescate, SpongeBob y sus amigos probarán que no hay nada más fuerte que el poder de la amistad. Tuvimos la oportunidad de platicar con Thomas Kenny, quien presta su voz al icónico SpongeBob. ¿Cómo te sientes de regresar a esta última entrega de una de las franquicias familiares más queridas por grandes y chicos?

“Realmente no se siente como si fuese un regreso porque para mi Bob Esponja nunca se ha detenido. Durante 20 años canalizar el alter ego blando de Stephen Hillenburg ha sido una gran parte de mi trabajo, y ha sido una experiencia realmente divertida. Dicho esto, el proceso de trabajar en una película animada es diferente a hacer los episodios de televisión, ¡es divertido volver al ‘modo de película en pantalla grande’!”. Image zoom Tom Kenny junto a Bob Esponja Jason LaVeris/FilmMagic ¿Qué nos puedes contar sobre la nueva aventura de Bob Esponja?

“Como dijo un gran poeta alguna vez: ‘No hay amor como el amor de una esponja por su caracol’. Hay muchas cosas de las que aún no puedo hablar, pero puedo decir que cuando Gary – la preciosa mascota de Bob Esponja – desaparece, Bob Esponja y su fiel amigo Patrick se embarcan en un viaje inesperado lleno de aventuras y que harán hasta lo imposible por recuperarlo”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué ha sido lo más divertido de interpretar a Bob Esponja todos estos años?

"Puedo decir con 100% de certeza que tengo el mejor trabajo en el mundo del espectáculo. El elenco todavía se siente lleno de energía en cada grabación y los escritores y artistas de Bob Esponja son los mejores en el negocio. ¡No sé cómo lo hacen, pero nos continúan ofreciendo situaciones divertidas, tontas y locas para envolver nuestras cuerdas vocales!". La película estrena en salas de cine del país el 22 de mayo de 2020.

The SpongeBob Movie: Sponge on the Run, la nueva aventura de Bob Esponja

