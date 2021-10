Sofía Vergara habla sobre colaboración con Marc Anthony en la cinta Koati "La película no hubiera sido lo mismo si él no le hubiera metido la mano", explica la actriz colombiana sobre el trabajo en la nueva cinta animada que une a ambos talentos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Por fin! Este 15 de octubre debuta en cines la esperada película de dibujos animados Koati que una a 25 estrellas hispanas, y que une al talento de Sofía Vergara con el de Marc Anthony. La historia narra las aventuras de Nachi, Xochi y Chima —con las voces de Rafael Dovarganes, Evaluna Montaner y Karol G., respectivamente- tres tiernas y exóticas criaturas que viven en una selva latinoamericana y que emprenden una aventura emocionante para salvar a su hábitat. "Yo creo que una de las cosas por las que la película quedó tan linda fue por el soundtrack que puso Marc Anthony tan espectacular, la verdad es que la película no hubiera sido lo mismo si él no le hubiera metido la mano", explica Vergara sobre la alianza con el salsero quien hace de productor ejecutivo de la banda sonora de la cinta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Vergara es también una de las productoras del filme y en él le presta su voz a la serpiente Zani, la villana del cuento que quiere sabotear la misión de Nachi y sus amigos. Su hijo Manolo González Vergara y el marido de la actriz, Joe Manganiello, también participan en el filme. ¡Mira la entrevista completa de PEOPLE VIP arriba con todo lo que nos contó Sofía Vergara!

