Sofía Castro debuta en Hollywood con personaje estelar Tras iniciar su carrera actoral a los 14 años, Sofía Castro logra debutar en la Meca del cine encabezando una película con tintes románticos de nombre Snag: Chapter one. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La primogénita de Angélica Rivera y José Alberto Castro, Sofía Castro, descubrió su interés por la actuación siendo adolescente. Ha partir de entonces, comenzó un camino de preparación que le permitió ir consiguiendo, por sus propios medios oportunidades profesionales donde dejó claro que había heredado el talento histriónico de su madre. Ahora, la chica de 26 años debuta en Hollywood en plan estelar con el personaje de Valentina en la película Snag: Chapter one, dirigida y escrita por Ben Milliken. "Valentina es una mujer valiente, fuerte, libre; que no deja que nada ni nadie le diga que no. Tiene muy claro lo que quiere y lo que no. No le da miedo nada y va a luchar hasta el final por su gran amor Snag", explicó Castro a People en Español. "Es entregada, firme y se enamora. El amor que tiene con Snag es tan fuerte que irá contra todo pronóstico; incluso, en contra de su propia mamá, para poder estar juntos". La intérprete de Lucrecia Luna en la teleserie Malverde: el santo patrón confiesa que obtener un papel de está envergadura no fue nada sencillo. "Valentina llegó en diciembre cuando hice un casting. La verdad que fue un casting muy difícil porque el director me pidió bastantes escenas y las escenas de las cuales hice la audición estaban muy complicadas", relató. "Hice el casting unos días antes de Navidad y pensé que no me había quedado con el papel. Y justo después, en el año nuevo, pedí mi deseo, pedí para quedarme en esta película y quedarme en Snag, porque era algo muy importante para mi porque amaba el personaje y la película, la historia y todo que con él llevaba. Y me acuerdo que uno de mis deseos fue quedarme en la película", continuó. "El 5 de enero de 2022 me llamaron para el callback y lo hice con el director. Por la noche me dieron la noticia de que me había quedado con el papel de Valentina". Secretos Sofia Castro cuerpo infarto Credit: Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para la hija mayor del productor de televisión esta cinta es un gran logro profesional. "Esta película para mí representa muchísimas cosas, tanto en lo personal como en lo profesional. En lo profesional representa todo el esfuerzo que he hecho desde mis 14 años, todo lo que he preparado, todo lo que he construido en mi carrera", confesó. "Mientras tengas disciplina, ganas y amor de hacer las cosas, los sueños si se cumplen", Sofía Castro Sofía Castro Credit: Gregory Peters "Es verdaderamente muy, muy importante porque estoy demostrando que amo mi carrera. Amo lo que hago y estoy aquí por mi, por mi talento y por mi trabajo desde los 14 años. Me emociona mucho", agregó. "En lo personal representa que los sueños si se cumplen, y que tienes que ser disciplinada y que nunca puedes dejar de soñar. Mientras tengas disciplina, ganas y amor de hacer las cosas, los sueños si se cumplen". "Mientras más trabajes, más disciplina y más amor le pongas a las cosas, tienes un mejor resultado", Sofía Castro Sofía Castro Credit: Gregory Peters Si bien este ha sido un impulso importante en la carrera de esta famosa, también se convierte en un mayor compromiso. "Profesionalmente, Snag me dejó querer seguirme preparando, haciendo castings. Hacer más cosas en mi carrera y más personajes como Valentina. Me dejó el hecho de saber que mientras más trabajes, más disciplina y más amor le pongas a las cosas, tienes un mejor resultado". Snag: Chapter one, que estará disponible en las salas cinematográficas a partir del 18 de abril de y en video bajo demanda el 12 de mayo de 2023, es "la historia de dos personas que se aman con todo su ser y con todas sus fuerzas, que están dispuestas a ir en contra de todo y de todos para poder estar juntos" y a Sofía Castro le ha permitido "tener más confianza en mí" y que su trabajo se valide. "No solamente en México y en Latinoamérica están viendo mi trabajo, sino en otras partes del mundo. Y ahora en los Estados Unidos, para mí, personalmente, esto es muy importante porque me valida mucho como actriz", concluyó.

