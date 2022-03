Sebastián Yatra inconsolable tras su presentación en los Oscar El cantante Sebastián Yatra interpretó el tema "Dos oruguitas" durante la noche más importante del séptimo arte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sebastián Yatra no pudo evitar la emoción tras su icónica presentación en la 94ª. entrega de los premios Oscar. El cantante descargó su sentimiento y echó a llorar incontrolablemente por un logro más en su carrera. El colombiano interpretó el tema "Dos oruguitas", de la banda sonora de la cinta Encanto (Disney) la cual estaba nominada a tres estatuillas de oro y que se llevó el galardón a mejor película animada. "Me va a tomar un tiempo asimilar esto", publicó Yatra junto a la grabación donde se le ve hecho un mar de lágrimas en el camerino. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La semana pasada, el colombiano había anunciado con bombos y platillos que cantaría durante la noche más importante del séptimo arte, pero al parecer nada lo preparó para lo significativo que esto sería en su carrera. Yatra es el primer artista en cantar en español en la prestigiosa gala en 17 años, luego de Jorge Dexler, quien se llevó el galardón por su tema incluido en la cinta Los diarios de motocicleta, protagonizada por Gael García Bernal. "Te subes, pero nunca sabes lo que puede pasar…estás escalando la montaña sin cuerda. Das todo, pero en la vida terminamos aprendiendo que lo que uno puede controlar llega hasta cierto punto…el resto no depende de ti, ni de tu preparación, o cuantas veces repases la letra", escribió en su cuenta de Instagram. "Anoche sentí a Dios ahí, acompañándome y a los 50 millones de colombianos que soñamos constantemente con compartirle al mundo el amor que proviene de nuestro realismo mágico. Canté en español en los Oscars…y subimos la montaña. GRACIAS". 94th Annual Academy Awards - Arrivals Credit: Photo by Mike Coppola/Getty Images El intérprete además de agradecer a su país, hizo una mención especial al compositor del tema Lin-Manuel Miranda. La galardonada cinta está inspirada en la historia, geografía y la cultura colombiana. ¡Felicidades!

