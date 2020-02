¡Por fin se estrena la última película de Edith González rodada en vida! El último proyecto de la actriz fue grabado cuando ya sufría la dura enfermedad que se la llevó. Te mostramos un adelanto del gran trabajo de actriz antes de partir. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¡Buenas noticias! La última película que rodó nuestra querida Edith González por fin llegará a la gran pantalla para que todos podamos disfrutar de ella. Así lo ha anunciado el productor de este proyecto, Óscar Ganem a través de sus redes sociales y con gran emoción. Se llama Un sentimiento honesto en el calabozo del olvido y estuvo protagonizada por la primera actriz que nos abandonó el año pasado. La historia es la ópera prima del cineasta mexicano Luis Bárcenas. A pesar de ser su primer proyecto, Edith quiso estar en los créditos y apoyarlo con todo el entusiasmo. Se rodó en el año 2017 cuando la actriz ya padecía de cáncer. El Festival Internacional de Cine Unam, celebrado entre el 5 y el 15 de marzo en México, por fin va estrenar la esperada cinta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La película es una historia épica en la que Edith interpreta a una pintora de éxito llamada Isabelle Batún, muy elegante y amorosa. Una de sus obras esconde un gran misterio y le piden que sea destruida. El resto habrá que verlo en las salas. Además de esta primera dama de las tablas, el filme también cuenta con la presencia de grandes actores como Angélica Aragón, Luis Felipe Tovar y Blanca Guerra, entre otros. La cita para volver a ver Edith pletórica en su faceta de actriz es el próximo mes de marzo en este prestigioso festival de cine independiente mexicano. Advertisement

