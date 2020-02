Sandra Echeverría mandó al hospital a Jaime Camil durante las grabaciones de su película Las píldoras de mi novio Sandra Echeverría revela que mandó a Jaime Camil al hospital durante el rodaje de su nueva película Las píldoras de mi novio. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Este 21 de febrero llega a las pantallas de Estados Unidos la divertida película. Las píldoras de mi novio, que protagonizan Sandra Echeverría y Jaime Camil. Los actores mexicanos, que han conquistado corazones en el país con la novela La Usurpadora (Univision) y el sitcom Jane the Virgin (The CW) protagonizan una comedia de enredos donde el apuesto empresario Hank (Camil) y la simpática Jess (Echeverría) cruzan caminos para enamorarse a pesar de que él sufre unos “problemitas” de salud al conocer a la guapa chica. El filme se rodó en locaciones de playas mexicanas y durante las grabaciones hubo muchas risas, acción e incluso Camil fue a dar al hospital por una lesión sufrida en una de las escenas finales. “Mandé al hospital a Jaime…porque soy flaca pero de hueso ancho”, contó entre risas Echeverría al visitar los estudios de People en Español en Nueva York con sus coestelar. “En un momento él me tenía que cargar y lo repetimos, como en cualquier película, como un millón de veces. El siguiente día tuvo la escena del karaoke donde baila y lo da todo en el escenario y entonces el siguiente día amanece y no se podía mover porque traía una contractura terrible”. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Cuando cargué a Sandra como que la levanté y ya sabes como que sientes el ‘pinch‘ de ¡ay! …ago no esta bien. Pero al día siguiente hicimos una escena muy física, estaba caliente como hacer ejercicio no lo sientes…pero al día siguiente no me podía parar de la cama”, explicó por su parte Camil sobre lo ocurrido. “[Traía] una contractura en la espalda baja que así tuvieron que aventarme a la cama como morral a la camioneta y pues [me administraron líquido intravenoso] IV, esteroides, analgésicos. [Fue] fuerte de hospital tirado así con intravenosa. Y pues ya al día siguiente pude continuar con la filmación”. Y es que como el propio Camil comentó a People en Español en su edición impresa de marzo sobre Las píldoras…le encanta hacer comedia física y realmente la disfruta. Con lo cual en el set entrega todo y lo hace muchas veces sin echar mano de un doble. “Hago mucho ejercicio, obviamente”, afirma. “Me es muy familiar hacer comedia física me divierte y me río muchísimo”. Las Píldoras de Mi Novio (Pantelion Films) se estrena este viernes 21 de febrero. En México circula bajo el nombre Loco por ti. Advertisement

