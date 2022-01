Salma Hayek y Eugenio Derbez reciben nominación a los SAG Awards La carrera por los premios ya ha iniciado; ahora los actores mexicanos Salma Hayek y Eugenio Derbez están en la terna para llevarse este importante galardón. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Esta mañana, se dieron a conocer las nominaciones para los Premios del Sindicato de Actores de Hollywood 2022. Una grata sorpresa para los mexicanos resultó la categoría de Actuación Destacada de un elenco en una película, debido a que Salma Hayek y Eugenio Derbez estuvieron incluidos gracias a sus interpretaciones en las películas The House of Gucci y CODA, respectivamente. La primera fue dirigida por Ridley Scott y está basada en el libro The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed, escrito por Sara Gay Forden. En ella, la actriz mexicana interpreta a Giuseppina Pina Auriemma, una famosa socialité italiana que se convierte en amiga de Patrizia Reggiani, personaje interpretado por Lady Gaga, y que está involucrada con el asesinato de Maurizio Gucci. Por su parte, CODA (acrónimo en inglés para Child Of Deaf Adults), es un filme escrito y dirigido por Sian Heder. Se desarrolla en tono de comedia dramática y coming of age, cuya trama se centra en Ruby Rossi, una adolescente oyente que es hija de adultos sordos. Derbez encarna a Bernardo Villalobos / Mr. B, el director de coro de la protagonista, que se vuelve en una guía para la chica. salma hayek eugenio derbez Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de Salma Hayek y Eugenio Derbez, otros latinos nominados a la vigésimo octava edición de los SAG Awards (Screen Actor Guild Awards) son Javier Bardem, Ariana DeBose y Oscar Isaac, por su trabajo en Being the Ricardos, West side story y Scenes of marriage, respectivamente. Por segundo año consecutivo, las ternas para estos premios se anunciaron de manera virtual y fueron presentados por la cantante Vanessa Hudgens y la actriz hispana Rosario Dawson. Sag Awards La 28ª entrega de los SAG Awards está prevista para el 27 de febrero en el Barker Hangar del Aeropuerto de Santa Mónica; sin embargo, dependerá de la crisis sanitaria para determinar si se realizan en esa fecha o se posponen, tal como lo han hecho otros eventos.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Salma Hayek y Eugenio Derbez reciben nominación a los SAG Awards

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.