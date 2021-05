Salma Hayek es una esposa muy peligrosa Detrás de su imagen femenina y llena de glamour, Salma Hayek esconde a una mujer que es de armas tomar ¿por qué? Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde su ingreso a Hollywood, Salma Hayek ha mostrado sus versátiles dotes histriónicas e igual hace drama, comedia y acción sin mayor problema. Ahora, la actriz enfrenta un nuevo reto al tomar las armas y sortear peligros mortales para defender a su marido, quien está en manos de criminales despiadados. Afortunadamente, no se trata de su flamante esposo el empresario François-Henri Pinault, sino de Samuel L. Jackson, quien es su cónyuge de ficción en Hitman's Wife's Bodyguard, la nueva película que estelariza la mexicana. "¡Amo mucho a mi personaje!", confesó Hayek a People en Español. "Está loca, pero no loca al azar. Está llena de contradicciones, pero esas contradicciones tienen sentido para mí". Para lograr su cometido, el personaje que interpreta, Sonia Kincaid, deberá unir fuerzas a Ryan Reynolds a quien obligará a realizar cosas impensables con el objetivo de salvar a su marido. "Una de las cosas que me encanta de ella [Sonia Kincaid] es su proceso de pensamiento: es extraño, pero es consistente en su extrañeza", agregó. Salma Hayek Credit: (David M. Benett/Dave Benett/Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La cinta, escrita por Brandon y Phillip Murphy, es la secuela de The Hitman's Bodyguard. La dirección corrió a cargo de Patrick Hughes, quien imprimió secuencias con mucha acción y alto riesgo que fueron aderezadas con momentos cómicos tal como ocurrió con su predecesora. En este filme, que promete ser un todo éxito, la latina se reúne nuevamente en la pantalla grande con Antonio Banderas su pareja sentimental en la película El Mariachi. También, comparte créditos con Morgan Freeman y Tom Hopper. Hitman's Wife's Bodyguard es el primero de dos proyectos importantes que Salma Hayek estrena este año, ya que el próximo noviembre también estará en las salas cinematográficas como una de las protagonistas de la cinta de superhéroes de Marvel, The Eternals.

