Roselyn Sánchez sobre su trabajo en la nueva cinta Gringa: trabajar con Steve Zahn "me entusiasmó mucho" En exclusiva la actriz puertorriqueña nos habla en este melodrama que estelarizado por Jess Gabor que la reunió con el actor estelar de la serie The White Lotus (HBO). Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jess Gabor Luego de dos exitosas temporadas al frente de la serie Fantasy Island (FOX) Roselyn Sánchez regresa con un papel estelar en inglés, pero esta vez en cine, con la cinta Gringa, una melodrama sobre una adolescente estadounidense que tras perder a su madre se reencuentra con su padre en México. En la cinta de Gravitas Ventures la actriz boricua hace el papel de Elsa, la nueva pareja de Jackson, el padre de Marge (Jess Gabor), quien es interpretado genialmente por Steve Zahn, a quien vimos en la primera temporada de la exitosa serie The White Lotus (HBO). La cinta se estrenó este 21 de abril en cines y antes de su premiere participó en diversos festivales de cine como el obteniendo el premio de la audiencia en el Durango Independent Film Festival, de Durango, Colorado, que tuvo lugar a mediados de abril. Aquí nuestra entrevista con Roselyn Sánchez sobre la cinta Gringa: ¿Cómo llegó a ti este proyecto y qué te atrajo de la historia? El proyecto fue una oferta directa mediante mi equipo de trabajo. Leí el libreto y me gustó. Además siempre me ha gustado el trabajo actoral de Steve Zahn así que poder compartir escenas con él me entusiasmó mucho. Roselyn Sánchez Gringa Credit: Cortesía Gravitas Ventures ¿Qué nos puedes decir de tu Elsa, el papel que realizas en Gringa? Elsa es una chica dueña de su propio restaurante en el pequeño pueblo Lo De Marcos. Es un personaje pequeño aunque importante ya que ayuda a aliviar la relación entre padre e hija que es el eje principal de la historia. ¿Qué te atrajo de este papel? Es amable, inteligente, segura de si misma y tiene una relación muy especial con el personaje principal interpretado por Steve Zahn. Roselyn Sánchez Gringa Credit: Cortesía Gravitas Ventures En este personaje te siento más como una especie de "conciencia" de tu pareja, la persona que trata de llevarlo por buen camino. ¿Cómo eliges tus papeles hoy en día? ¿Qué requisitos deben tener para que decidas hacerlos? Todo comienza por la escritura. Si el libreto es bueno y el personaje que me ofrecen me "habla" mientras voy leyendo el libreto, ese es mi primer punto de juicio. Cuando leo un material me pregunto si es en personaje con suficiente carne o tridimensional. Un rol que me permita estudiar con curiosidad y reto, que no me aburra y que sea importante a la hora de tejer la historia principal. ¿Qué proyectos tienes en puerta? ¿Habrá tercera temporada de Fantasy Island (FOX)? En estos momentos estoy en la espera de saber si Fantasy Island tendrá una 3era temporada. Ojalá que si, es una serie muy hermosa y bien lograda. Sigo desarrollando proyectos con la casa productora que tengo con mi esposo y me encamino a Puerto Rico este verano para dirigir mi primer largometraje llamado Diario, Mujer y Café. Además de seguir con mi podcast junto a mis esposo que nos encanta. Se llama He Said Ella Dijo [y es] producido por IHeart Media y My Cultura Podcasts.

