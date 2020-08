¿Vives en Puerto Rico y quieres adoptar un perro? Roselyn Sánchez te dice qué hacer La actriz puertorriqueña Roselyn Sánchez dirige la película Satos Por Carole Joseph Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN La actriz puertorriqueña Roselyn Sánchez habló en exclusiva con People en Español sobre Satos, cinta con la que debuta como directora y con la que incita a las personas a adoptar un perro callejero. ¿Cómo estás en la cuarentena? Los número aquí en Los Ángeles siguen subiendo. Es terrible, pero estamos aquí. Sabremos hasta el siguiente año. ¿Por qué hacer Satos? Ya tenía inquietud de dirigir y cuando me senté para crear la historia quería hacerlo con talento local. Yo soy activista y me encantan los animales, trabajo con rescatistas y dije, si voy a hacer una película tengo que hacerlo de un tema que me apasiona. En Puerto Rico hay una sobrepoblación de perros abandonados, y es una situación fuera de control que después del huracán María se triplicó. Es deprimente. ¿De qué trata la cinta? La película habla de cómo darte la oportunidad de adoptar un perro de santuario puede cambiarte la vida para siempre. Son tres familias que no se conocen porque son de diferente clase social y mediante la adopción de un perro de un santuario se conocen y deciden ayudarse todo por el amor de un perro. ¿Hay apertura en Puerto Rico para adoptar a un perro? La gente está más dispuesta para ayudar. Hacemos ferias de castración masivas. Pero igual la ilusión de tener a un perro de raza y pagar $1,500 para tener el perro más lindo del mundo sigue, eso es algo que lo tenemos tan programado en la cabeza. Hay que cambiar eso. De hecho, yo lo hacía antes de empezar a ver la importancia que es adoptar. Hay miles de perros que están disponibles para adoptar y los perros satos son muy agradecidos, son una maravilla. La gente no sabe que hay perros de todas razas para buscar un hogar. ¿Escribiste la historia? La escribí, lo dirigí y tengo un papel principal. Equitas Entertainment, ellos habían hecho una cinta en Pueto Rico. Se puede ver en video on demand: vimeo.com/ondemand/roselynsanchez. Para la gente que vive en Puerto Rico que quieren adoptar ¿qué tiene que hacer? Que me escriban directamente a las redes para que los oriente.

