Exclusiva: Rodrigo García el director de cine que logró un nombre alejado de su famosa dinastía

Si bien Rodrigo García Barcha es hijo del ganador del Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, ha logrado hacerse un nombre alejado del linaje familiar y en mundo de la cinematográfica. Ahora, el director confiesa cómo fue ser hijo de uno de los grandes escritores latinoamericanos. "Mi padre me dejó muchas cosas. Un enorme amor por las historias; es decir, apreciar la historia, la anécdota, lo contado, lo bien escrito por encima de todo, en el plan profesional. Un gran ética de trabajo, saber que el sudor y es esfuerzo, aún contra y marea, y con la inseguridad y el sufrimiento es necesario para lograr algo", confesó a People en Español.

"No me ha abierto ni me ha cerrado puertas. Lo que sí me ha abierto puertas, es que al ser hijo de Gabo he tenido una juventud muy privilegiada de escuelas privadas, universidades privadas, escuelas de cine. En ese sentido, ser hijo de Gabo me ha permitido tener una serie de lujos y privilegios que mucha gente no ha tenido. Y luego, a la hora de ser guionista y cineasta, a veces, me llegó a preocupar no defraudar. Pero con todo y todo, cualquier impedimento, obstáculo que me haya causado, no es tan grande como las ventajas personales, profesionales, emotivas que me causó", continuó. "Somos familia, no se pueden separar las cosas. En general, diría que las ventajas, son mucho mayores que las desventajas".

Si bien García Barcha también cuenta historias, lo hace a través del cine y la televisión. Así, entre sus trabajos se encuentran series como The Sopranos, Six feet under, In treatment y Blue, entre otras. Y películas como Passenger, Mother and Child y Albert Nobbs, por mencionar solo algunas, pero como muchos ha tenido sortear los obstáculos de una industria tan competida como Hollywood. "Cada vez es más difícil hacer películas independientes", advirtió.

"Estoy orgulloso que me he mantenido como director; mis películas nunca han sido éxitos comerciales, han tenido éxitos de crítica positivos, en general. Pero he logrado seguir haciendo las películas, las que escribo, que a mí me gustan. Quizá con mucha necesidad. Supongo mi persistencia, mi supervivencia como director es mi mayor acierto", mencionó. "Me gustaría, por supuesto, ser mejor guionista y mejor director. Uno trabaja con lo que tiene y hay que meterle sangre, sudor y lágrimas al asunto, pero no siempre llegó como los guiones y las películas al nivel que me gustaría. ¿Qué obstáculo es? ¿Falta de tiempo, talento o paciencia o trabajo? No lo sé".

Rodrigo García Credit: Cortesía: Rodrigo García

Ahora, el también productor presenta su más reciente filme titulado Raymond y Ray; el cual es protagonizado por Ethan Hawke e Ewan McGregor. "Es una película no basada en hechos reales, se me ocurrió. La historia de dos medios hermanos Raymond y Ray, comparten un padre, que fue un muy mal padre, muy duro con ellos, poco solidario, tremendo. Entre las cosas que hizo, solo para molestarlos, fue darles el mismo nombre. Los dos se llaman Raymond, pero se conocen como Raymond y Ray. No lo ven hacen años y ahora se enteran que ha muerto, y que su último deseo es que ahora vea han al entierro y que ellos mismos caben su tumba", explicó.

"Entonces, es un poco la historia de esas 36 horas que ellos emprenden este viaje y hacen un viaje no solo físico, sino conociendo gente que conoció al papá en los años finales y un poco tratando ellos mismos de navegar los malos recuerdos y los traumas de la relación con el padre", agregó. "A pesar de todo eso tiene mucho humor. Había humor en el guión, pero creo que ellos, Ethan Hawke e Ewan McGregor, y también Maribel Verdú, le han impreso mucho humor; entonces, aunque los temas suenan tremendo, creo que no es una película deprimente. Las interpretaciones son de primera calidad, Ethan y Ewan la química entre ellos es muy buena y muy graciosa".

Rodrigo García ya está realizando otros trabajos fílmicos y recientemente presentó la miniserie Noticias de un secuestro, basada justamente en uno de los libros de su padre. Y este 21 de octubre de 2022 por AppleTV+, estrena Raymond y Ray. "Inventar, crear algo de cero; no hay nada que me dé más placer que escribir un guión y hacer una película. Una cosa que viene de la nada, de tu cabeza, la escribes a la medianoche", reveló. "Un muy buen recuerdo, realmente le tengo mucho cariño a esta película. Espero que el público reaccione de manera amistosa".