Rita Moreno sobre la nominación de Ana de Armas a el premio Oscar: "Tiene una gran competencia" La ganadora del premio Oscar, Rita Moreno habló en exclusiva sobre la nominación de la cubana Ana de Armas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rita Moreno, Guillermo del Toro y Ana de Armas Rita Moreno, Guillermo del Toro y Ana de Armas | Credit: Phillip Faraone/Getty Images for Paramount Pictures; David M. Benett//Dave Benett/Getty Images for Netflix; Phillip Faraone/WireImage Rita Moreno ganó el Oscar en el año 1962, hoy Ana de Armas se perfila como la primera cubana que podría unirse a la lista de hispanos con una estatuilla en manos. "Estoy súperfeliz por ella", confesó la actriz puertorriqueña de 91 años en exclusiva. "Una mujer ganando un Oscar o con una nominación [es increíble]". Las nominaciones a los premios fueron anunciadas hace una semana e incluyen a, entre otros, estrellas latinas como De Armas y los directores mexicanos Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón. La ojiverde podría llevarse el galardón a mejor actriz protagonista por su rol de Marilyn Monroe en Blonde. La expareja de Ben Affleck está nominada a esta codiciada categoría junto a estrellas como Cate Blanchett y Michelle Williams. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ella fue asombrosa en la película", reitera Moreno que está próxima a estrenar la cinta 80 for Brady junto a Lily Tomlin, Jane Fonda y Sally Field. "[Ana] tiene una gran competencia, pero es una mujer hermosa", y enfatizó. "Realmente bella".

