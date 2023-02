Rita Moreno está de regreso profesionalmente a los 91 años Tras una participación especial en la nueva versión de la película West Side Story en 2021, Rita Moreno retoma su carrera con fuerza. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con ocho décadas de trayectoria artística, Rita Moreno se confiesa sorprendida de estar retomando su carrera profesional con 91 años con la cinta 80 for Brady, donde comparte créditos estelares con Lily Tomlin, Jane Fonda, Sally Field y Tom Brady. Además, está filmando otra cinta con Jennifer Garner que lleva por nombre Family Leave. "No entiendo por qué, pero de repente tengo una carrera de nuevo; me siento muy feliz y animada", confesó Moreno a People en Español. "Imagínense a los 91 es una locura. Una carrera nueva para mí, enteramente nueva. No lo entiendo, pero los planetas [se alinearon]". La cinta 80 for Brady, está basada en la historia real de cuatro mejores amigas que viven la vida al máximo y deciden hacer un viaje al Super Bowl LI, de 2017, para ver en acción al famoso jugador, quien es además productor de este filme. La actriz reveló las razones que la llevaron a aceptar trabajar en este proyecto y cómo fue su experiencia. "Es una película muy calurosa, llena de relaciones entre mujeres que me encanta", mencionó. Rita Moreno Rita Moreno | Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Si alguien te llama y te dice tengo esta película con estas estrellas ¿puede decir no? ¡Vamos!. Amistad entre mujeres, eso es muy importante y eso se trata con respeto en esta película. Es chistosa, pero la amistad de las mujeres se trata con respeto", advirtió. "Jane Fonda tiene un sentido del humor delicioso, es una persona muy divertida. Tiene experiencia con eso. Sally es chistosísima, me encanta compartir con ella, es bien, bien chistosa. Cuando hablo de sexo, en el momento que hablo de algo como eso hago dice 'Oh mi Dios'". Rita Moreno - 80 For Brady Credit: Cortesía Pese a que las mujeres que interpretan aún están vivas, la actriz dio a conocer que "no tuvimos la oportunidad de conocerlas o encontrarnos", debido que "son bien viejitas, más que yo, creo que de 96 años, algo así. Pero hubiera sido muy bonito". Sin embargo, la puertorriqueña a la que "me gustó mucho mi personaje" disfrutó mucho este retorno al séptimo arte. "Los propósitos creo que son una clase de supersticiones", Rita Moreno Rita Moreno - 80 For Brady Credit: Cortesía "Su profesionalismo [de mis colegas], sus talentos y sentido del humor, para mí eso es más importante que nada", comentó. "Me casé con Leonard Gordon porque tenía un sentido del humor delicioso. Eso para mí es muy importante porque, cuando estás en contacto, en realidad, puedes hacer divertidas las cosas difíciles". Rita Moreno está disfrutando de esta nueva etapa en su carrera profesional y se puede apreciar su trabajo en 80 for Brady en los cines de Estados Unidos, donde se estrenó el 3 de febrero de 2023. "Nunca me hago propósitos, para qué. En mi punto de vista, los propósitos creo que son una clase de supersticiones", concluyó.

