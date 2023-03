El primer Oscar de la noche lo ganó un latino… un mexicano Nuevamente, Guillermo del Toro se alza con una estatuilla de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas con la película Pinocchio que tardó 15 años en filmar y tuvo latinos involucrados. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este 12 de marzo de 2023, se está llevando a cabo la entrega número 95 de los Premios Oscar, en el Teatro Dolby de Los Ángeles, California. Rompiendo con la tradición de los últimos años, donde la primera categoría era para otorgar el premio a Mejor actriz o Mejor actor de reparto, este año decidieron iniciar con la terna a Mejor película de animación; así el primer galardón fue para un latino, Guillermo del Toro por la película Pinocchio. Este es el tercer reconocimiento que obtiene el mexicano por parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, debido a que, en 2018, ganó dos Oscars como Mejor director y por Mejor película por su cinta The Shape of Water. Tras estrenar Pinocchio, Del Toro ha propugnado porque este género no sea visto como algo dedicado exclusivamente para el público infantil; lo cual, estuvo reflejado en su discurso al obtener este trofeo ya que mencionó que es hora que "la animación pase al siguiente nivel" y pidió el apoyo para que esto forme parte de la conversación. Además, dedicó este reconocimiento a su esposa, hijos y "a mis padres que aunque ya no están aquí, están aquí" y señaló su corazón. Su punto sobre la importancia de este género quedó claro, justamente, con la cinta ganadora ya que tardó un lustro en realizarla; con ella, también demostró que los profesionales latinos en este arte están a la altura de los mejores del mundo, ya que la mitad de la la producción se llevó a cabo en su estado natal Jalisco. Guillermo del Toro Credit: Mike Coppola/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Esta película se tardó en filmar 15 años, la mitad de mi carrera, porque se quiso demostrar que la animación es arte, la animación es cine y no es un género hecho para niños, sino, un medio que nos va a permitir hablar cosas profundas, dolorosas y hermosas de manera más adulta", mencionó hace un tiempo. Guillermo del Toro había recibido previamente el Globo de Oro y el Bafta por Pinocchio; la cual, también rompe con los paradigmas al convertirse en la primera película de animación que gana este premio y fue producida por una plataforma streaming, Netflix.

