Este año son pocos latinos nominados al Oscar Este año, ha diferencia de otras entregas, los latinos solo contenderán por un par de galardones. Aquí te decimos cuáles son. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A diferencia de otros años donde la presencia latina ha sido predominante en los premios de la Academia, en esta ocasión fueron pocos hispanos incluidos en las diferentes categorías. Pese a ello, la presencia de la comunidad no pudo faltar y se colaron unos que otros nombres. Aquí te damos la lista de los que lograron estar presentes en la contienda. La película El agente topo o The mole agent le dio a Chile su primera nominación en la terna de Mejor documental. Esta filme también compitió en la categoría de Mejor película en habla no inglesa, donde no fue considerada. La historia gira alrededor de un hombre de la tercera edad que entra como detective infiltrado a un asilo para descubrir si una de las residentes es presa de maltrato. Esta historia ha sido considerada por expertos como un conmovedor retrato de la soledad y el descuido que por parte de sus familiares sufren los ancianos. La cinta de Maite Alberdi se estrenó en 2020 en el Festival de Sundance y partir de entonces ha cosechado diferentes reconocimientos a nivel internacional. Image zoom Credit: Maite Alberdi Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La segunda y última nominación fue para los mexicanos Michelle Couttolenc, Jaime Bakst, y Carlos Cortés, quienes están nominados en la categoría de Mejor sonido por la cinta Sound of Metal, cuya trama es acerca de un baterista que se enfrenta a la pérdida de la audición, pero las propuestas médicas que le ofrecen son complicadas por lo que deberá enfrentarse a dilemas personales para tratar de recuperarse. Aunque solamente son dos ternas, las mujeres latinas también están representadas en ambos casos, en el documental gracias a su directora Maite Alberdi y en Sound of Metal con Michelle Couttolenc. Será el próximo 25 de abril cuando descubramos si alguno obtiene el codiciado Oscar. La 93 ceremonia de premiación se llevará a cabo de manera híbrida con presentaciones en vivo en el Dolby Theatre de Los Ángeles y mediante videoconferencias.

