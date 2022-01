"Es un viaje de adrenalina increíble": Penélope Cruz en exclusiva sobre su nueva película, The 355 Penélope Cruz, Jessica Chastain, Lupita Nyong'o y Diane Kruger se adentran en una peligrosa y emocionante misión para salvar el mundo. ¿Cuándo se estrena y dónde verla? ¡Te lo contamos! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cargada de suspenso y acción, así describe Penélope Cruz su nueva película The 355, que llega este viernes 7 de enero a la pantalla grande de cine y que protagoniza con Jessica Chastain, Lupita Nyong'o, Diane Kruger y Bingbing Fan. En una entrevista en People VIP, la actriz española de 47 años destacó lo mucho que disfrutó ser parte de este filme sobre espías y aseguró que cada uno de los personajes son tan reales que entiende cualquier persona puede sentirse identificada con la historia. "[La película] tiene un ritmo increíble, un guion muy inteligente. Los personajes son de carne y hueso y también enseñan sus inseguridades y miedos", dijo. "Espero que les guste mucho 355, que la puedan ver en la pantalla grande ya se estrena este viernes [7 de enero] y que la disfruten muchísimo. Es un viaje de adrenalina increíble", agregó. En el largometraje, una agente de la CIA une sus fuerzas con otras 3 mujeres y se embarcan en una emocionante y peligrosa misión en la que buscan recuperar un arma secreta que cae en manos de criminales. ¡Mira la entrevista completa en el video colgado arriba! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Sintoniza cada semana People VIP de People en Español! Entérate de lo último en el mundo del entretenimiento, así como lo más hot en la moda y belleza en el show que se transmite lunes, miércoles y viernes a las 6:00 p.m., hora del este/ 3:00 p.m. hora del oeste, por Facebook Live. Todos los capítulos disponibles en nuestra página de Facebook.

