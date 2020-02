Películas nominadas al Oscar que puedes ver en Netflix Ya estamos a unos días de presenciar la 92 entrega de los premios Oscar y hay algunas películas que se pueden disfrutar en la comodidad de tu hogar ¡Te decimos cuáles! By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El próximo domingo se llevará a cabo la entrega número 92 de los premios Oscar; si aún te falta ver algunas películas nominadas o bien, quieres conocerlas, te ofrecemos una buena opción para disfrutarlas antes de la ceremonia, solo necesitas tener el servicio de Netflix. Te damos la lista: The Irishman Esta cinta protagonizada por Robert De Niro y Al Pacino, y bajo la dirección de Martin Scorsese contenderá en nueve categorías: Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor de Reparto, Mejor Guión Adaptado, Mejor Fotografía, Mejor Edición, Mejor Diseño de Producción, Mejor Diseño de Vestuario y Mejores Efectos Visuales. En la terna de Mejor Actor de Reparto compiten por este filme Al Pacino y Joe Pesci. Marriage Story Dirigida por Noah Baumbach y estelarizada por Scarlett Johansson y Adam Driver, esta historia tiene las siguientes nominaciones: Mejor Película, Mejor Actriz, Mejor Actor, Mejor Guión Original, Mejor Banda Sonora. Gracias a este filme Scarlett Johansson compite como Mejor Actriz y, además, cuenta con otra nominación como Mejor Actriz de Reparto por el filme Jo Jo Rabbit; en esta última categoría se enfrentará a Laura Dern, quien está nominada, justamente, por este filme. RELACIONADO: ¿Cuándo se celebran los premios Oscar 2020? The Two Popes Con Jonathan Pryce y Anthony Hopkins en los roles estelares y la dirección de Fernando Meirelles, esta película logró tres nominaciones: Mejor Actor, Mejor Actor Secundario y Mejor Guión Adaptado. Klaus Este filme español dirigido por Sergio Pablos contenderá como Mejor Película Animada. En la pasada entrega de los Bafta obtuvo el galardón en la misma categoría. I Lost My Body Dirigida por Jérémy Clapin, esta cinta de manufactura francesa está nominada a Mejor Película Animada. Aunque ya ha ganado importantes premios internacionales, incluyendo el premio de la Semana de la Crítica en el Festival de Cannes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN American Factory Bajo la dirección de Steven Bognar y Julia Reichert compite como Mejor Documental. Al filo de la democracia Este filme brasileño de Petra Costa luchará por ganar la terna de Mejor Documental. Life Overtakes Me (De apatiska barnen) Producido en Suecia y dirigido por Kristine Samuelson y John Haptas, este filme está nominado a Mejor Corto Documental. Ya lo sabes y aún tienes tiempo para ver estas películas. Advertisement

