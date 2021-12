Las películas más destacadas de 2021

Como el 2020, este 2021 ha sido un año difícil para Hollywood. Los cines que cerraron durante la crisis de Covid-19 reabrieron, sí, pero todos los retrasos causados ​​por la pandemia hicieron que fuera un año difícil para los nuevos estrenos. Dicho esto, aquí te traemos —aunque no en un orden de ranking— algunas de las cintas más destacadas, que lograron imponerse pese a los obstáculos y las excepcionales circunstancias de este año. ¡Que las disfrutes!

The Power of the Dog

Director: Jane Campion. Reparto: Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons, Kodi Smit-McPhee, Thomasin McKenzie y Frances Conroy.

Luego de ausentarse del cine por 12 años, Jane Campion regresa The Power of the Dog. Sin duda, Se roba las palmas Benedict Cumberbatch como el villano Phil Burbank, un rico ranchero al que le gusta ensuciarse las manos con sus compañeros vaqueros, incluso cuando eso significa castrar una vaca. Es una figura amenazante, sin duda, lo que contrasta con su hermano George (Jesse Plemons). Cuando George se casa con la viuda Rose (Kirsten Dunst) y la lleva a casa para vivir con ellos, Phil parece disfrutar atormentándola a cada paso. Pero cuando su hijo Peter (Kodi Smit-McPhee) viene a pasar el verano con ellos, Phil poco a poco parece tomar al joven bajo su protección. Es imposible resumir la película de una manera que sea a la vez sucinta y completa, considerando todas las tramas que confluyen en la cinta pero basta decir que para todas las características amenazantes de Phil, hay otro lado, oculto, mucho más vulnerable, en su historia.

The Card Counter

Director: Paul Schrader. Reparto: Oscar Isaac, Tiffany Haddish, Tye Sheridan y Willem Dafoe

Oscar Isaac brilla (no es de extrañar) como William Tell, un veterano militar con un pasado problemático que se sumerge en el mundo de los torneos de blackjack y póquer como un vehículo para olvidar ese pasado. En sus viajes por todo Estados Unidos se hace amigo de un joven llamado Cirk (Tye Sheridan), quien le pide ayuda a William para vengarse de un coronel militar (Willem Dafoe). Mientras Cirk le cuenta a William más sobre sus circunstancias y sus planes, William no puede evitar pensar que su relación con Cirk podría ser una oportunidad para la redención. La película está escrita y dirigida por Paul Schrader.

The Velvet Underground

Director: Todd Haynes

Como si fueses un episodio especial de Behind the Music, The Velvet Underground de Todd Haynes es un documental (el primero) de un director cuyos tributos musicales anteriores incluyena figuras como David Bowie, Bob Dylan y una película biográfica clandestina y no autorizada sobre la vida de Karen Carpenter. Esta vez Haynes realiza una película de no ficción relativamente sencilla sobre su banda favorita y en el intento rescata el alma de toda una generación de vanguardia en Nueva York.

Madres paralelas

Director: Pedro Almodóvar. Reparto: Penélope Cruz, Milena Smit, Israel Elejalde, Rossy de Palma

Pedro Almodóvar ha hecho algunas películas radicales y transgresoras en su época, pero es justo decir que Madres paralelas no es una de ellas. Por el contrario, la película que abrió el Festival de Cine de Venecia de este año, lleva a los fanáticos de Almodóvar de regreso a su ambiente y tono más íntimo, reconfortante y familiar.

Summer of Soul

Director: Questlove

Un panorama palpitante de "gente negra, hermosa y orgullosa", "Summer of Soul (o, cuando la revolución no pudo ser televisada)", es una adición alegre y bienvenida al subgénero documental de los festivales de rock. Pero este, que marca el debut como director del baterista de The Roots Ahmir "Questlove" Thompson, tiene una historia muy desafortunada: sus rollos de película estuvieron enterrados en un sótano durante 50 años, en gran parte sin ser visto, hasta ahora.

Passing

Director: Rebecca Hall. Reparto: Tessa Thompson, Ruth Negga, André Holland, Bill Camp y Alexander Skarsgård

Rebecca Hall (Godzilla vs. Kong)debuta como directora con esta adaptación de la novela del mismo nombre, de 1929, de la escritora Nella Larsen. La trama se basa en la relación de dos amigas de la infancia, Reeny (Tessa Thompson) y Clare (Ruth Negga), que pierden el contacto pero se encuentran de nuevo cuando adultas. Reeny, que está casada con un médico (André Holland), vive con su familia en una elegante casa en Harlem. El esposo de Clare, por otro lado, es un hombre de negocios (Alexander Skarsgård) y un racista que, debido a su piel blanca, no se da cuenta de que su esposa es negra. La película está magníficamente imaginada, bellamente interpretada y hace una declaración poderosa sobre el conflicto racial que todavía resuena hasta el día de hoy.

The Lost Daughter

Director: Maggie Gyllenhaal. Reparto: Olivia Colman, Dakota Johnson, Jessie Buckley, Paul Mescal, Dagmara Domińczyk, Oliver Jackson-Cohen, Peter Sarsgaard y Ed Harris.

The Lost Daughter es un drama psicológico escrito y dirigido por Maggie Gyllenhaal (en su debut como directora), basada en la novela homónima de Elena Ferrante. Tuvo su estreno mundial en el 78º Festival Internacional de Cine de Venecia el 3 de septiembre de 2021, donde Gyllenhaal ganó el premio Golden Osella al mejor guión. Fue lanzada en Estados Unidos el 17 de diciembre de 2021, en un lanzamiento limitado antes de su transmisión en Netflix el 31 de diciembre. La película recibió muchísimos elogios de la crítica.

Nightmare Alley

Director: Guillermo del Toro. Reparto: Bradley Cooper, Cate Blanchett, Rooney Mara, Toni Collette, Richard Jenkins, David Strathairn, Willem Dafoe, Ron Perlman

Adaptada de la novela homónima de William Lindsay Gresham, de 1946 (y que fue primeramente adaptada al cine en 1947 por Edmund Goulding, y protagonizada por Tyrone Power), Nightmare Alley es la primera película de Del Toro que no presenta elementos sobrenaturales en absoluto. Eso indica un giro importante de estilo en la carrera del director mexicano, siendo lo más significativo de este brillante remake del cinema noir es que aquí los seres humanos (hombres y mujeres) son los únicos monstruos.

Tick, Tick... Boom!

Director: Lin-Manuel Miaranda. Reparto: Andrew Garfield, Alexandra Shipp, Robin de Jesús, Joshua Henry, Judith Light y Vanessa Hudgens.

Tick, Tick ... Boom! (estilizado como tick, tick ... BOOM!) es un drama musical dirigido por Lin-Manuel Miranda en su debut como director, a partir de un guión de Steven Levenson, basado en el musical semiautobiográfico del mismo nombre de Jonathan Larson. Tick, Tick ... Boom! está en Netflix desde el 19 de noviembre de este año.

Licorice Pizza

Director: Paul Thomas Anderson Reparto: Alana Haim, Cooper Hoffman, Sean Penn, Tom Waits, Bradley Cooper y Benny Safdie.

El director de Boogie Nights y Magnolia nos entrega una de las mejores películas del año. En muchos sentidos, Licorice Pizza es un regreso a las raíces de Anderson, ya que es una oda californiana bañada del sol de la infancia y los primeros amores en la década de 1970 en el Valle de San Fernando. Seleccionar a Cooper Hoffman, hijo del fallecido Philip Seymour Hoffman, fue un golpe de genialidad conmovedor.

Can You Bring It: Bill T. Jones y D-Man in the Waters

Directores: Rosalynde LeBlanc, Tom Hurwitz

Can You Bring It: Bill T. Jones and D-Man in the Waters es un largometraje documental que reinterpreta en tiempos de coronavirus la pieza de ballet de 1989 D-Man in the Waters, que en su momento ilustró el miedo, la ira, el dolor y la esperanza de salvación que sintió Bill T. Jones / Arnie Zane Company durante la epidemia del SIDA.

I Carry You With Me

Director: Heidi Ewing. Reparto: Armando Espitia, Christian Vázquez, Michelle Rodríguez, Ángeles Cruz, Arcelia Ramírez y Michelle González.

Aunque se produjo en 2020, el estreno de I Carry You with Me (Te Llevo Conmigo) ocurrió durante la pandemia de COVID-19, el 25 de junio de 2021 por Sony Pictures Classics. Se trata de un drama en español dirigido por Heidi Ewing, a partir de un guion de la propia Ewing y Alan Page Arriaga. Basado en una historia verdadera, este romance que abarca décadas comienza en México, con la relación entre un aspirante a chef (Armando Espitia) y un maestro (Christian Vázquez). Sus vidas se reinician de maneras increíbles a medida que la presión social los impulsa a emigrar a Nueva York con sueños, esperanzas y recuerdos a cuestas.

Being the Ricardos

Director: Aaron Sorkin. Reparto: Nicole Kidman, Javier Bardem, J. K. Simmons, Nina Arianda, Tony Hale, Alia Shawkat, Jake Lacy y Clark Gregg.