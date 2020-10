Your Iron Lady : "Una carta de amor a mi madre y a todas las madres del mundo"

Close

En Your Iron Lady, el cineasta mexicano Xavier Xolalpa Jr. cuenta la historia de Teresa, una joven madre de cuatro que emigra con sus cuatro hijos a los Estados Unidos después de 22 años de estar atrapada en un matrimonio lleno de infidelidades y abusos. Situada en 1998 la cinta se inspira en la propia vida de XolalpaJr., quien a una corta edad llegó a este país y donde actualmente vive bajo el mandato de Consideración de Acción Diferida para los llegados en la Infancia, o DACA, por sus siglas en inglés, formando así parte de la enorme comunidad de DREAMers. Desde su estreno, en diciembre de 2019, la cinta ha recibido 15 premios y 28 nominaciones internacionales. Aquí Xolalpa nos habla sobre el filme, lo que lo inspiró y cómo la pandemia o su condición migratoria no han podido impedir que lleve a cabo su nuevo proyecto fílmico: el largometraje Melancolía, estelarizada por Alessandra Rosaldo -esposa de Eugenio Derbez-, Plutarco Haza y Laura Flores. Image zoom Cortesía/Echo Publicity Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sobre sus inicios como cineasta "2014-2015 fueron los años más difíciles de mi vida y de mi nueva carrera como cineasta. Sin saber nada sobre la industria cinematográfica me avente con todo sin saber lo que me esperaba. Sin experiencia en cine, al entrar a una industria totalmente diferente; me llevó a días largos de depresión y ansiedad. Tanto [así] que en el 2015 tuve un momento donde me quise quitar la vida ya que para mí era claro que yo no pertenecía al cine. Fueron los dos años más difíciles de mi vida. Perdí mi trabajo. Perdí mi casa. Casi pierdo mi carro. Y lo mas importante, mi vida. A mitad del 2015 no tuve opción más que regresar a vivir a la casa de mi madre. Y ahí fue en donde toda la magia comenzó". La película que lo cambió todo "Cuando pensé que mi mundo se había acabado, todo empezó a cambiar; Me encontré con una película a la cual en verdad le debo la vida: Tangerine (2015). Recuerdo perfectamente el día: estaba acostado viendo y algo sobre la película parecía extraño. Tangerine había sido rodada con un iPhone, fue como una inyección de motivación. Motivación a hacer cine. Motivación para volver a vivir; Para el resto del 2015 me retiré de todas las plataformas de redes sociales y me concentré en mí y en mi carrera. Y en el 2016: todo comenzó. Sin experiencia, sin técnica, pero con mucho amor, rodé mi primer largometraje Blue Line Station con $100 y en 10 días y gracias a ese largometraje hoy en día estoy vivo y feliz". Sobre su llegada a Estados Unidos "Llegué a Estados Unidos a los nueve años el 16 de Septiembre de 1998. Nos mudamos (...) meses después de que mi padre había perdido su trabajo. Mi madre estaba atrapada en un matrimonio abusivo; ella encontró la oportunidad de venirse a los Estados Unidos con la idea de 'empezar de nuevo'". Sobre su condición como integrante de la comunidad LGBTQ+ "Me queda muy claro quién soy y de donde vengo. Estoy orgulloso de ser quien soy y de donde vengo, pero nunca tomó en cuenta mi orientación sexual ni mi estatus migratorio como un factor sobre mis decisiones rutinarias; Entiendo que estamos pasando por momentos muy difíciles ya que esta administración constantemente está haciendo todo lo posible para tratar de borrar nuestras identidades, pero aun así, no me doy por vencido. Sí, es complicado, pero no difícil. En el 2016 tome la decisión de jamás verme como una víctima. Porque no lo soy. Soy más que mi orientación sexual y mucho más que mi estatus migratorio. Y quiero ser claro, no estoy llamando a nadie víctima, simple y sencillamente estoy hablando de mi y de cómo yo he decidido ver el mundo; Con o sin un papel, yo voy a triunfar: no depende de la administración ni de la gente homofóbica, depende de mí". La importancia de Your Iron Lady en su carrera "Es la vida de mi madre. La vida de muchas madres. Una historia universal. Lo que una madre hace por darle lo mejor a sus hijos. En mi caso, lo que mi madre hizo para buscar el sueño americano. Se trata de sus primeros 3 años en Estados Unidos; todos sabemos la historia del indocumentado que cruza la frontera. El inmigrante que llega a este país dejando a su familia atrás. La misma familia que piensa que por estar en los Estados Unidos la vida es de color de rosa. De igual manera enfrentándonos a una comunidad que no nos quiere aquí. Convirtiendo nuestra vida en un limbo. Your Iron Lady (...) es una carta de amor a mi madre y a todas las madres del mundo". Sobre su realizar un filme en tiempos de la pandemia por COVID-19 "Mi siguiente proyecto comienza a rodar en febrero 2021. ¿Y por qué me decidí a dirigir una película que toma parte en México remotamente; jamás voy a dejar que mi estatus migratorio me detenga".

