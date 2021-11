Regresa el Festival de Cine Dominicano a Nueva York Los actores Evelyna Rodríguez y Danilo Reynoso conversaron con People en Español sobre su película domínicocolombiana Guayabo cuyo estreno internacional es este viernes, 12 de noviembre. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con el lema Contando nuestras propias historias inició el Festival de Cine Dominicano en Nueva York (DFFNYC, por sus siglas en inglés) en su décima edición. Este año, hasta el 14 de noviembre, se exhibirán más de 100 películas latinoamericanas. Algunos de los largometrajes que serán presentados durante esta cita con el séptimo arte serán Más que el agua, Carta Blanca y Guayabo, esta última coproducida por dos de sus actores principales: Evelyna Rodríguez y Danilo Reynoso. Ambos hablaron en exclusiva con People en Español sobre cómo se hizo este filme en plena pandemia en Barranquilla, Colombia. "Fue la primera producción que se hizo en todo el caribe colombiano. Gracias a que en Santo Domingo prácticamente la industria nunca se detuvo, pudimos desarrollar unos protocolos sobre cómo rodar en medio de [la] COVID-19. En Colombia todavía no lo tenían y pudimos llevar esa experiencia de República Dominicana a la costa colombiana, y así nació y se hizo Guayabo", contó Reynoso en una entrevista en People VIP. La película, dirigida por los directores colombianos José Luis y Miguel Jiménez, será exhibida a las 7 p.m. el viernes 12 en el Regal E-Walk de la 42 Calle de Manhattan. Cuenta también con las actuaciones estelares de Lenard Vanderaa, Braian V. Aburaad, Keysi Oviedo, y el guion de Andrés Lopera. Danilo Reynoso y Evelyna Rodríguez Credit: Cortesía.- ¡Mira lo que nos contaron los actores y comunicadores dominicanos en la entrevista colgada arriba! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Sintoniza cada semana People VIP de People en Español! Entérate de lo último en el mundo del entretenimiento, así como lo más hot en la moda y belleza en el show que se transmite lunes, miércoles y viernes a las 6:00 p.m., hora del este/ 3:00 p.m. hora del oeste, por Facebook Live. Todos los capítulos disponibles en nuestra página de Facebook.

