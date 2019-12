Paz Vega sobre trabajar con Sylvester Stallone: “Cuando tú idealizas a alguien a veces cuando lo conoces, se te cae el ídolo, en este caso es todo lo contrario” Paz Vega cuenta cómo fue la experiencia de trabajar junto a Sylvester Stallone en la nueva entrega de la saga de Rambo. By Carole Joseph ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN La actriz español Paz Vega trabajó con el mítico Sylvester Stallone en la cinta Rambo: Last Blood, la última entrega de la saga del veterano de la gorra de Vietnam que ahora ya está disponible en DVD. ¿Cómo fue trabajar con el famosos actor? La protagonista de la nueva versión de Cuna de lobos , quien en la cinta da vida a una periodista que lucha con Rambo contra una banda criminal en la frontera con México, lo contó en exclusiva a People en Español. ¿Qué fue lo que te dejó esta cinta a nivel profesional? En primer lugar, haber tenido la oportunidad de trabajar con Sylvester Stallone. Es alguien a quien he admirado desde siempre y el poder participar en una de sus sagas más importantes ha sido un honor y un privilegio el poder estar ahí. Me he quedado con un sentimiento muy bonito al interpretar a Carmen Delgado, a una mujer que de alguna manera, a su manera sigue luchando contra la lacra [del tráfico de mujeres] y que sigue luchando contra algo que es una realidad en muchos países y es un personaje digno. Image zoom ¿En qué se parece Carmen Delgado a Paz Vega? Soy una persona muy pasional, que cuando creo en algo, lucho por eso y voy por todo. Creo que mi personaje también era así. ¿Cómo fue trabajar con Silveste Stallone? Es todo un caballero. Lo más curioso es que cuando tú idealizas a alguien a veces cuando lo conoces, se te cae el ídolo, en este caso es todo lo contrario. Sylvester es un hombre que sabe de cine y de cómo contar una historia. Es una persona que sabe mucho y que sabe mucho de su personaje. Tiene un compromiso con la historia. Es un gran compañero, es alguien que intenta ayudarte y te da libertad. Es alguien que confía en su gente y eso a mí me daba libertad para crear y hacer lo mío. Es una persona que tiene un sentido del humor fantástico. Es muy bromista, disfruté mucho con él los días que estuve trabajando. Image zoom ¿Alguna anécdota que recuerdes durante la grabación de la cinta? Las películas de acción, obviamente requieren muchos ensayos, practicar las peleas. Hubo una escena en un auto que tenía que hacerla un doble y la hice yo. Hay que estar muy concentrado. Advertisement

Paz Vega sobre trabajar con Sylvester Stallone: "Cuando tú idealizas a alguien a veces cuando lo conoces, se te cae el ídolo, en este caso es todo lo contrario"

