"Es una película muy loca y es rock and roll": Paco León sobre su nueva comedia con Nicolas Cage y Pedro Pascal ¿Cuándo se estrena el filme de comedia y acción The Unbearable Weight of Massive Talent? Esto nos contó Paco León, que dio vida a María José en la popular serie La casa de las flores. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El actor español Paco León se une al veterano actor estadounidense Nicolás Cage y al chileno Pedro Pascal en The Unbearable Weight of Massive Talent, una nueva cinta cómica y de acción que pronto se estrenará en los cines de Estados Unidos. En una entrevista en People VIP, León habló de cómo se preparó para dar vida a Lucas Gutiérrez, un personaje misterioso que genera sorpresas a medida que va desarrollándose la película dirigida por Tom Gormican. "A mí me parece es una película muy loca, es divertida y es rock and roll. No sé, es como frenética", dijo el también guionista, productor y director tras preguntarle cómo describiría el filme. Paco León Quesón, Pedro Pascal y Nicolás Cage Credit: Dimitrios Kambouris/Getty Images; Taylor Hill/FilmMagic (2) "Es una película que tiene muchas capas, es una comedia loca, pero también un punto surreal porque Nicolas Cage hace de Nicolas Cage y habla con él mismo y tiene una trama metafísica, muy loca y divertida", agregó. Para conocer más detalles de este largometraje que se estrena este próximo 22 de abril en los cines, ¡mira el video de la entrevista completa colgado arriba! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Sintoniza cada semana People VIP de People en Español! Entérate de lo último en el mundo del entretenimiento, así como lo más hot en la moda y belleza en el show que se transmite lunes, miércoles y viernes a las 6:00 p.m., hora del este/ 3:00 p.m. hora del oeste, por Facebook Live. Todos los capítulos disponibles en nuestra página de Facebook.

