Todos los actores latinos que han aparecido en la saga de Fast & Furious By Alma Sacasa

Algunas llevan años en esta saga de velocidad y acción, mientras que otros harán su debut en la nueva entrega que saldrá el próximo año. Mira quiénes son.

Michelle Rodríguez

La actriz de 41 años ha estado en las películas desde el comienzo.

Amor eterno

Michelle Rodríguez ha interpretado a Letty Ortiz, la novia de Vin Diesel desde que salió la primera película en 2001 y estará en Fast & Furious 9.

Eva Mendes

La actriz de 45 años apareció en las películas 2 Fast 2 Furious y Fast Five.

Cardi B

En un video en su Instagram, Vin Diesel confirmó que la rapero iba a estar en la nueva película, que saldrá el próximo año.

Muy ocupada

Fast & Furious 9 será la segunda película este año de Cardi B, a la que ya hemos podido ver en Hustlers.

Ozuna

A principios de esta semana se confirmó que el cantante puertorriqueñó aparecerá en la nueva entrega d ela saga de acción.

Como actor

Esta será su tercera película.

Don Omar

El reguetonero ha aparecido en varias de las películas de Fast & Furious.

Tego Calderón

Compartió con Don Omar y Vin Diesel en muchas de las películas de Fast & Furious.

¿Estarán en la nueva?

Se sabe que Don Omar tiene un papel en Fast & Furious 9, pero se desconoce si Tego Calderón se le unirá.

