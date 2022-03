Kourtney Kardashian y su novio se dan beso de lengua en la alfombra roja de los Premios Oscar 2022 La hermana de Kim Kardashian y el rockero Travis Barker suben la temperatura en la 94ª entrega de los Premios Oscar celebrada en el Dolby Theater de Los Ángeles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kourtney Kardashian Travis Barker 94th Annual Academy Awards - Arrivals Credit: Getty Images Kourtney Kardashian y su prometido, el rockero Travis Barker, subieron la temperatura en la alfombra roja de los premios Oscar de la Academia de Artes y Ciencias realizados este domingo 27 de marzo en el Dolby Theater de Los Ángeles. La influencer y estrella de telerrealidad, de 42 años y el tatuado rockero, de 46, desfilaron agarraditos de la mano frente a los paparazzi y sin cortarse mostraron su candente romance con beso en la lengua para probar que lo suyo sigue tan hot como desde el principio. La madre de tres hijitos y ex de Scott Disick deslumbró con un sexy vestido vintage del recientemente fallecido diseñador Thierry Mugler e impresionantes joyas de la diseñadora Lorraine Schwartz. Su novio le hizo segunda vistiendo todo de negro. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Kourtney Kardashian y Travis Baker se comprometieron en matrimonio en matrimonio el pasado mes de octubre.

